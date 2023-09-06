【上訴候判】港台《頭條新聞》被指辱警局方工會均上訴　上訴庭押後9個月內頒判決

▲ 已停播的港台節目《頭條新聞》部份內容被指違反節目守則，工會及局方均提出上訴。資料圖片

已停播的港台節目《頭條新聞》於2020年2月播出的節目，內容涉諷刺警方，被通訊事務局發出警告。港台工會早前聯同記協就局方決定提出司法覆核，法官裁定節目部分內容未有違反《電視節目守則》。局方、工會及記協均提出上訴，上訴庭今(6日)聽取陳詞，表示將於9個月內頒布判決。

與訟雙方包括香港電台工會、香港記者協會及通訊事務管理局。

法官早前於判詞指，即使將節目視為諷刺性節目，法官不認為藝人於節目中穿警察制服及垃圾袋，與表達公眾對警方執行職務時的專業不滿有何關聯。至於有關內容是否辱警，法官不認為局方的原有裁決是嚴重不合理。

至於節目中諷刺警方囤積大量口罩，法官認為局方並沒有發現內容有不準確之處，裁定未有違反《電視節目守則》；針對警方取消徒步巡邏的節目內容，法官則指警方只是基於人手不足，而在個別區域暫停徒步巡邏，故局方裁定內容違反《電視節目守則》的裁決，並無嚴重不合理之處。

局方代表今陳詞時指，節目環節中提及「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差就大把有得剩」，雖然醫護口罩短缺及警方有足夠口罩均屬當時的事實，惟節目組有責任確保「大把有得剩」資料的真確性。而節目提及警方取消徒步巡邏，則屬針對警方的社會地位而作出侮辱及貶低。

港台工會及記協一方則指，節目已有數則新聞報道作支持，以及節目是以誇張手法作出諷刺，並曾邀請警方接受訪問，惟局方未有就此作考慮。上訴庭聽取各方陳詞後，表示9個月內頒布判決。

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記者：林育慧