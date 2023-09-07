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【學生津貼】學生$2500津貼9.14可經智方便+電子申請　即睇160個自助登記點及開放時間

親子 10:37 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

學生2千5津貼9.14可經智方便+電子申請，家長可留意申請方法。

為減輕家長的教育開支負擔，政府每年為中學日校、小學及幼稚園學生提供每學年2,500元的學生津貼。教育局本月6日向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布新學年起將於公營學校及直資學校推行電子申請，平台將於9月14日至10月2日開放。

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教育局發言人表示，由2023／24學年起，教育局將於公營學校和直資學校推行學生津貼電子申請，有關學生家長可透過具數碼簽署功能的『智方便+』戶口，登入電子平台遞交申請。局方亦指，電子平台將於9月14日上午6時至10月2日晚上11時59分開放，呼籲家長以電子方式遞交申請。

為照顧家長需要，發言人亦指教育局容許家長以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，惟不論透過電子或紙本方式，每名合資格學生只可遞交1份申請。

10月3日起可紙本申請

所有學校可於10月3日起將紙本申請表格派發予合資格學生的家長（已遞交電子申請的家長除外），各校須於10月9日至11月8日或以前將填妥的紙本申請表格連同通知書交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後，一般於約6星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵讓家長知悉申請進度。

因此，若家長於電子平台開放當日即9月14日以電子方式遞交學生津貼申請，較以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，由校方最早於10月9日交回教育局跟進，預料早逾3周獲放津貼，最遲會在10月下旬便會收到款項。

學生津貼不設資產審查，所有在香港就讀中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校和私立學校）及幼稚園的學生均可獲得有關津貼。


登記「智方便+」帳戶方法：

隨時自行到設於各區的「智方便」自助登記站或登記服務櫃位（大約160個登記點，包括各區郵政局）辦理，

「智方便」自助登記站或登記服務櫃位地點及開放時間 

「智方便+」戶口登記方式

自助登記站登記「智方便+」網上短片

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責任編輯︰王明芳

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