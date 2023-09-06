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【那年盛夏我們綻放如花】Yanny被封「姐姐天花板」　網民留言：完全明白點解允仔會沉船

娛樂 18:27 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

ViuTV熱播劇《那年盛夏我們綻放如花》圍繞高中生被迫面對「已讀不回死全家」的死亡遊戲，除誰是下個犧牲者引發討論，更有很多網民將焦點落在陳穎欣（Yanny ) 身上，更封她為真正「姐姐天花板」！

Yanny在劇中角色何晞媛跟P1X3L成員歐鎮灝（George）飾演兩姊弟，另一位成員葉振弘（Marco）就對她一見鍾情，暗戀得迷癡癡。

【那年盛夏我們綻放如花】歐鎮灝穿孖煙通演戲零尷尬　葉振弘情緒高漲額頭爆滿瘡

不少網民對Marco情傾Yanny 這位姐姐勁有感覺，留言「完全明白點解允仔會沉船。」、「Yanny 做呢個家姐好率性，又長腿又濕身Look ，真係冇得輸。」、「Yanny真係世一，呢D先叫姐姐天花板，白白滑滑，素顏敷面膜都甘正。」、「允仔茶餐廳想表白嗰幕，Yanny 表情微細位做得好好，求拍多D劇喇。」、「我都想做阿George （何晞賢），有個甘正家姐攬攬安慰。」

事實亦難怪網民對Yanny如此推祟，劇集播出以來Yanny都將「家姐」演得十分貼地，戙高腳剪趾甲露出美腿、敷面膜展現素顏、濕身暗洩骨子裡的性感⋯⋯外在因素已經無懈可擊。

姊弟情感戲獲好評

此外，加上對弟弟的關愛、對暗戀者的善良，處處有著「家姐」的內在美，完美成為「姐姐天花板」。

Yanny今次除索爆造型受注目外，跟George兩姊弟情感戲亦獲好評，Yanny早前透露二人互相溝通拍攝細節，仲好照顧「細佬」，見他表現緊張時，也以過來人身份分享一些小秘訣，難怪兩人咁有火花。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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