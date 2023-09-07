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【殺校潮】錦小新校長葉昌銳接棒救校　憑20年直資經驗撤小一二考試

社會 00:00 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

獲「派0班」小一的中華基督教會長洲堂錦江小學，新學年改為營辦私立小一，校長黃永康上任不足兩年突然請辭，交由新校長葉昌銳接任。（曾耀輝攝）

獲「派0班」小一的中華基督教會長洲堂錦江小學，新學年改為營辦私立小一，新校長葉昌銳9月臨危受命接棒救校，憑在直資名校港大同學會小學任教20年經驗，決心將錦小來個大翻身，新學年即推行進展性評估、取消小一及小二考試，並減少高小測考次數，先為學生減壓；再增聘外籍教師，推動長洲戶外學習結合生涯規劃，探索大自然。

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葉昌銳指全港小學減班數字明顯，坦言長洲3間小學均努力尋找生源，錦小明年繼續提供校服及書簿津貼，有信心明年可收足小一生。

葉昌銳離開任教約20年的港大同學會小學後，前年轉到天水圍津校潮陽百欣小學任職副校長，今年更勇於面對挑戰接任長洲錦江小學校長，臨危受命、接棒救校。

改辦私立小一　自信明年收足生

對於直資學校及津貼學校的成效差異，葉昌銳坦言已思考有關問題十多年，承認直資學校確實有資源及彈性進行不同工作，果效非常好，但他認為政府對津校的財務及人力支援亦不少，最近3至5年間，教育局提供的培訓質素很高，教師花時間及氣力學習後，亦可把新的教學理念在津校落實。因此，他認為今天直資學校未必有絕對優勢，因各校已「不缺資源」。

葉昌銳表示，港同小創校以來一直推行進展性評估，行之有效，故決定將有關經驗搬到錦小，包括本學年起取消小一及小二的考試，減輕學生面對升小轉變的壓力及挑戰；獲家長反映意見後，亦會實施減少測考次數，包括小五生僅須應考2次測驗及1次呈分試、小六生則只須應考2次呈分試，冀減輕學生壓力。

外籍教師授戲劇　培養英文語感

另外，學校會增設與大自然及社區聯繫的課堂至每兩周1次，葉昌銳指現計劃增聘校內第3名外籍教師負責有關活動，其中希望將戶外學習結合生涯規劃，包括讓學生出外訪問長洲人、了解其職業及探索大自然；另會深化學校強項，繼續推動戲劇教育，其中已聘請外籍教師教授英語戲劇，幫助學生培養英文語感，以及繼續推廣「機械人搶包山比賽」，讓學生從中學習STEAM。

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對於新學年全港77間小學共縮減88班小一，葉昌銳表示，全港減班數字明顯，並認為明年的小一生人數不會有所增加。他說長洲3間小學都在找自己的生源，不過有信心明年收到足夠的小一生，亦會繼續為新生提供校服及書簿津貼，並指目前最大目標是幫到學校，亦希望幫助學生發揮潛能。

迎接救校挑戰，葉校長也特別勉勵學生要勇於面對挑戰，因為他相信人天生就喜歡學習，包括學爬、走路，雖每一階段的學習都不輕易，最終都能成功克服不同挑戰。

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記者：梁凱婷

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