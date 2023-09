【ChatGPT】科大設計思維科目使用AI輔助教學　觀察學生學習過程棄「一試定生死」

▲ 科大綜合系統與設計學系客座教授黃岳永。(黃建輝攝)

香港科技大學(科大)於本年3月撥款港幣一千萬元,推出「教育及生成式人工智能基金」,鼓勵教職員在課程中使用生成式 AI技術,其中由綜合系統與設計學系客座教授黄岳永帶領開發的項目獲計劃資助。項目旨在開發AI輔助設計思維教與學策略,訓練學生使用生成式AI工具,作為其設計思維過程及的「解難」一部分。

黄岳永將於本學期在兩個設計思維科目,包括「建立個人未來和工業願景(Building Your Own Future and Industrial Landscape)」和「創業要素學習(Understanding the Elements to Start a Business)」中首次嘗試使用生成式AI工具。黄岳永表示,學生將通過工作坊,探索與生成式AI相關的主題,過程中會與AI聊天機械人溝通,進行設計思維過程的同理心和構思部分。黄岳永指,其上個學期執教的其中一個科目需要訓練學生探訪深水埗的獨居老人家,並會邀請有經驗的社工與學生進行情景訓練,模擬與老人家等服務對象對答。AI可以與學生進行「角色扮演」對答,包括模擬不同對象和對答情景,甚至利用AI就整個探訪計劃提出建議。黄岳永估計,套用AI後可以節省大約兩週的訓練時間,多出的時間可以投放到實地探訪活動。

採用「全過程評分」的方式 不再「一試定生死」

評分方面,黄岳永表示,以往普遍科目均採用考試評分,「一試定生死」,但他執教的相關科目均屬於「體驗式學習」,指「(如將課程分拆為)A、B、C、D,考試只是D」,考試只佔其中少部分的分數,「A、B、C」(即解難)的過程佔的時間和分數更多。他表示,課程特意將每項評分標準拆細,更容易觀察學生於每個階段的改變指學生「唔可以唔上堂淨係考final」,又指「如果學生考左個final,就咁比個分佢,佢都唔知自己學成點,唔知邊到低邊到高分」,如能在「解難」過程中能給與學生不同方向,有利學生作出改進。

黄岳永認為,課堂不是比賽,在課業和評估方面都無標準答案,甚至可以「個個學生都攞高分」。因此,他會採用「全過程評分」的方式,評估學生利用AI協助和解決問題等方面的表現,觀察學生每個階段的變化,亦會要求學生提供與AI對答的紀錄作為參考資料,確保公平性。

黄岳永指,獲得的資助將用作購買軟件、聘請人手等,又指獲資助的教學項目經驗和教材將與科大社群分享。他計劃每個學期出席由科大教育創新中心舉辦的講座,以及其他院校舉辦的活動,向有興趣的教學人員分享AI教學經驗。黄岳永相信,項目可裝備科大的教學人員和學生,以應對在不久將來AI為高等教育帶來的轉變。

記者:吳穎嵛