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【公務員】首批二級行政主任參加內地研修考察課程　楊何蓓茵︰為年資較淺的中層公務員而設

政治 18:41 2023/09/06

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首批二級行政主任參加內地研修考察課程。（政府新聞處圖片）

港府展開首個「二級行政主任內地研修考察課程」，今日起在廣州舉行，有34名來自不同政策局和部門的二級行政主任參與，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，課程是政府為年資較淺的中層公務員而設，是加強行政主任職系基礎培訓其中一項措施，並會以實地參訪和調研為主，從多方面認識內地發展和國情。

楊何蓓茵早上與學員搭乘高速鐵路前往廣州，第一站到中山大學與超過100名香港學生會面，介紹特區政府提供的不同就業機會，鼓勵他們於畢業後加入公務員隊伍。此外，3天的課程期間，亦會就區域合作和數字政府到不同地點進行專題考察，包括廣東大灣區黃埔材料研究院和越秀區城市運行綜合指揮中心。

她續稱，政府為各級行政主任職系人員提供多元化的培訓機會，包括為新入職人員提供的入職課程和其他基礎培訓課程，因應工作需要而設的知識及技能課程，針對特定課題的重點培訓和經驗分享，以及配合不同職級發展需要的領導和管理技巧培訓。此外，亦會安排具潛質的行政主任參與本地及香港以外的行政人員、領導培訓及公共管理課程，包括為高級公務員而設的北京大學公共管理碩士課程。

公務員事務局會視乎新入職人員情況，每年安排大約200名二級行政主任參加課程。

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責任編輯：趙居逸

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