【殺校潮】錦江小學錄13私小一生　家長信校方更用心營運「畀次機會」

▲ 中華基督教會長洲堂錦江小學新學年改為營辦私立小一，現有13名學生入讀。（曾耀輝攝）

中華基督教會長洲堂錦江小學新學年首度改營辦私立小一，至今已有13名學生入讀。有私小一生家長起初為兒子選擇區內其他小學，但因看見錦小教學方針改變，減少測考，亦非「坐定定」模式學習，故相信校方在殺校事件後會更用心營運、解決收生問題，遂決定向錦小「畀次機會」。

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另有小一家長亦不怕女兒每朝行長樓梯上學辛苦，因看中錦小校網優勢，毋須舟車勞頓出市區，已經有望獲派第一組別（band 1）的好中學。

覷準校網優勢 毋須頻撲出市區

私小一生家長蕭太表示，原本為兒子選擇了長洲國民學校，及後了解錦江小學後，發現學校升中派位成績不錯，同時教學理念及方針改變，不再是傳統「坐定定」模式上課、首兩年毋須考試，亦認為在學習過程加入遊戲元素有助學生加深印象。她又稱，學校推行小班教學，因此在照顧小朋友需要方面較為優勝，並相信校方在「殺校」事件後會更用心營運、處理收生問題，而決定「畀次機會」學校。她亦留意到兒子上學很開心，形容此事對她而言最為重要。

▲ 小一生家長蕭太相信校方在殺校事件後會更用心營運、處理收生問題，而決定「畀次機會」。（曾耀輝攝）

另一家長朱先生亦指，學校派位成績不錯，近半畢業生獲派band 1中學，現在女兒毋須舟車勞頓到區外上學，能節省2至3小時交通時間，已經獲同樣效果。他亦提及，部分家長或認為行長樓梯上學較辛苦，但他相信小朋友慢慢會習慣，並指學校已推行多項措施，包括安排陽光大使陪伴低年級學生行樓梯，互相照顧。他又表示，有信心錦小能重獲政府資助，並不擔心，故無計劃為女兒轉校。

▲ 私小一生家長朱先生亦指，學校派位結果不錯，女兒無須舟車勞頓到區外上學，已經獲同樣效果。（曾耀輝攝）

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記者：梁凱婷