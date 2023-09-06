【颱風注意】颱風季小心2件事別做　40歲男清理積水5天後染惡疾急性腎衰竭亡

▲ 日前颱風蘇拉吹襲本港。

最近是颱風季，除了極端天氣影響性命安全外，也要小心染上惡疾。台灣一名40多歲男性就曾因清理積水後，染上「鉤端螺旋體」，短短5天急性腎衰竭致命，因此在颱風過境後，切記有2件事不要做。

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颱風容易引致積水，而處理積水時要小心。據台媒TVBS報道，去年台灣曾有一名40多歲男性在清理積水後，出現肺炎急症，並發展成腎衰竭，5天後隨即喪命，其後才揭發是感染上「鉤端螺旋體」。

大雨後洪水有助細菌傳播

本港衛生署資料顯示，「鈎端螺旋體病」是一種由鈎端螺旋體屬細菌引起的疾病，可感染人類和動物。它可在淡水、潮濕的土壤、植物和淤泥存活很長；而大雨後的洪水有助細菌散播。

其潛伏期為2至30天，一般約為5至14天。而病徵包括發高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉疼痛和嘔吐，亦可能出現黃疸、紅眼、腹痛、腹瀉或出疹等症狀。若不及早治理，可出現致命性的腎臟、肝臟、腦部、肺部或心臟感染，恐致死亡。

颱風後2件事不要做

1. 不要打赤腳或穿拖鞋清理積水

據台灣疾管署，千萬不要赤腳或穿拖鞋走在泥地上，清理家園時應穿雨靴，並戴上防水手套及口罩。

2. 不要飲生水

要徹底煮沸水後再飲用。如果食物泡過水，或解凍了很久就請勿食用。倘若居家環境水浸後，最好用含氯漂白水稀釋100倍後，再擦拭所有家具，及清潔居家環境。

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責任編輯：羅嘉欣