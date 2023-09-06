【旅遊業】東瀛遊上半年疫後首度賺2,069萬元　推感謝祭長線團最高減$2,000

▲ 東瀛遊上半年疫後首度賺2,069萬元，推感謝祭長線團最高減$2,000(東瀛遊圖片)

東瀛遊疫後首個暑期旺季報團人數大幅飊升，超過2.5萬人，破1,200團出發，整體客量回復疫情時的8成多。同時，2023上半年業績亦迎來好消息，疫情以來首度轉虧為盈，賺2,069萬元，收入達5.4億，3年來首次獲利。

暑假團暢旺，賞楓團火速滿額、跑贏大市東瀛遊執行董事禤國全表示，今年係疫情後首個暑期旺季，客人報團比預期早，日本繼續成為香港人熱愛的旅遊目的地，整體報團有顯著增長，超過2.5萬人，突破1,000團出發。在航運力及人力資源不足之情況下，現時的報團人數已回復至疫情前的80%，其實已略為跑贏大市。當中仍以日本團最受歡迎，暑期約500團出發，佔整體客數一半，創下新高，其次是韓國、台灣、泰國等東南亞、亦有超過300團出發。

禤國全透露，適逢紅葉及聖誕旺季即將來臨、其中北海道賞楓團推出不久已火速爆滿，預計第三季整體營業額比前季飆升接近3成，加上秋季更是中國、長線團的旺季，期待收入甚至可超越疫情前水平。

東瀛遊2半年開3舖，加碼投資、擴大版圖。禤稱，旅遊業經歷充滿挑戰的3年，加上嚴峻的外圍環境、目前已經部入康莊大道，集團上半年有錢賺，實在令人振奮，因而積極加碼投資，拓展加開新舖，繼九龍灣店於今年5月開業後，宣布再加添兩間新店、分別為上星期開幕的屯門華都大道分店以及即將9月下旬開幕的將軍澳東海城分店，開展九龍東版圖。

他表示集團已於港九新界及澳門開設9間門市，冀在不增加營運成本的同時，添加分店數目趁機吸納更多客源。現時目前員工數目370人，將會增聘人手至疫情前8成至460人，以應付需求。

9月8至12日舉行「EGL旅遊全球感謝祭」，澳洲6天團，全包震撼價、低至$9,999為答謝客人長期支持及慶祝屯門全新分店開業，東瀛遊宣有9月8至12日（一連5天）舉行「EGL旅遊全球感謝祭」，推出一系列優惠，長線團最高減$2,000，首推澳洲黃金海岸6天團，每位低至$9999+（全包機場稅、燃油附加費及免收導遊司機服務費）。

韓亞航空「首爾潮流、打卡熱點5天抵玩之旅」低至$2199。除此之外，多個地區旅遊優惠，指定東南亞、中國長線旅行團及郵輪船票勁減$500、日本團減$300、自由行套票減$800，適用於全線分行、電話報名中心、網站及WhatsApp同步報名。屯門分店可享有獨家優惠，報順德美食純玩2天（享用3餐名菜）只需$299+。推廣期間於屯門報名任何產品會有贈品。

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責任編輯：陳麗娜