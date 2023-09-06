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【工廈命案】26歲男疑疑爆竊遭斷正　勒斃鄰居藏屍旅行袋再畏罪墮樓亡

社會 21:57 2023/09/06

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葵涌萬利工業大廈今午(6日)發現一具男性屍體，死者77歲，大窩口邨富靜樓其後亦有一名26歲男子墮樓亡，警方相信2宗案件有關連，列作謀殺及自殺案處理。初步相信兩人租住萬利工業大廈一個「一劏二」的劏房單位，是鄰居，懷疑26歲死者進入對方單位企圖爆竊，被77歲男子返家時發現，因此徒手勒死對方。

葵青警區刑事總督察周健鴻表示，昨日(5日)傍晚6時接獲一名66歲女子報案，指前日(4日)下午起與77歲兄長失去聯絡，於是新界南總區失蹤人口調查組今日下午1時許，到萬利工業大廈一個劏房單位調查，發現他被人藏屍一個黑色旅行袋內。

另於下午1時36分，警方接報一名26歲男子在大窩口邨墮樓，送往仁濟醫院搶救無效不治。調查顯示他亦租住萬利工業大廈劏房，相信與77歲男子認識約一年，平時是點頭之交，未曾傳出爭吵，他墮樓前曾透過通訊軟件向家人及朋友承認錯手殺人，不排除畏罪自殺。

警方指，77歲死者的屍體有一定程度腐爛，法醫檢驗相信已死去兩至三日，要進一步驗屍確定致死原因。

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