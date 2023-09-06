【OCamp風化案】Ocamp醜聞不斷　學者料疫後首辦太興奮「過咗火」

▲ 教育大學迎新營爆出連環風化案。（資料圖片）

目前已有3間大學迎新營（Ocamp）爆出懷疑風化案或流出意淫遊戲影片等醜聞，有曾負責監管學系迎新營的中大入學及學生資助處處長王家徹估計，今年是疫情後首度復辦迎新營，或有未曾參與過迎新營的「搞手」也「太過興奮」，出現過火行為，加上在大學校園外舉行的「暗O」，大學難以監管，學生能否自律因人而異。

校外「暗O」 大學難監管

王家徹指，去年仍有防疫考慮未能舉行過夜的迎新營，除了應屆入學新生，連2、3年級的「組爸媽」及籌委（OC）也未曾經歷過迎新營洗禮，「可能基於疫情鬆綁『餓咗幾年』，好想自己做組爸媽，有期待心態、補償心態，令到同學過咗火」，且部分學生或希望以食煙、講粗口等行徑展現其「成人身份」，惟他強調不能以此合理化相關涉嫌刑事罪行。

王續指，知悉過往曾有部分小型學生組織因規模太小，未獲批校內宿舍場地舉辦迎新營，改到校園外、甚至遠至長洲舉行迎新營（即暗O），惟恐發生意外涉及保險問題，甚或出現法律責任，故中大禁止學生辦「暗O」，以保障新生及高年級生利益；惟他指新生難以分辨迎新營是否「官方主辦」或學生自行舉辦，故中大特別小心處理新生聯絡方法，以免有學會自行招攬新生報暗O。

倡禁飲酒 邀社工助籌備

港專應用社會科學系助理教授謝家和則指，酒精容易影響個人判斷和控制衝動的能力，故建議大專院校舉辦迎新活動時，除應禁止飲用酒精，更可邀請註冊社工協助學生籌備和規劃活動，使活動兼備體驗、趣味和社交需要，同時考慮參加者安全。

平機會主席朱敏健昨表示非常關注事件，當中部分行為涉及刑事罪行，警方現正調查，並稱有部分或屬《性別歧視條例》中的性騷擾罪行。他認為部分大學師生對迎新營固有活動模式習以為常，致警覺性不足，盼在社會關注下有所改善。

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記者：馮琪雅