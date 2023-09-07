【智型碳中和】港燈推動環保　教學子「潮住」減碳

▲ 上環港燈「智惜用電生活廊」疫後重開，讓學生在遊戲中學減碳。（馮琪雅攝）

港燈推動學界減碳的「綠得開心計劃」至今踏入20載，網絡已涵蓋近600間中小學，新學年安排中學生大使嘗試從衣食住行各方面落實減碳，例如試食「減碳餐」，並為學校舉辦再生玩具工作坊等。

推工環保作坊 KOL分享經驗

為支持香港實現2050年前實現碳中和目標，港燈公共事務經理（社區投資）林競釧表示，港燈希望將看似艱深的碳中和概念，包裝全新主題「智型碳中和」，新學年向網絡學校新增多項活動，包括「VR虛擬實境遊戲設計」及「再生玩具」工作坊，分別以「邁向碳中和」為題、應用STEAM概念設計VR遊戲，以及跟社企合作利用回收物料製作玩具車及籃球機等不同玩具。

除了較早前在舉辦市集請來網紅（KOL）分享潮流低碳生活，港燈亦會向獲學校推薦的50、60名中學生，體驗透過衣食住行各方面減碳的最新潮流，例如到二手時裝寄賣店認識「潮着」、到環保概念餐廳「潮食」減碳餐等。

▲ 港燈助中學生體驗透過衣食住行各方面減碳的最新潮流，例如「潮食」減碳餐。（馮琪雅攝）

綠得開心計劃 推至大專幼園

港燈高級公共事務經理（企業及社區事務）成潔德指，計劃近年逐步推展到大專及幼稚園，包括去年起免費派發予幼稚園的環保活動冊《減碳ABC》，疫情下相關到校工作坊更備受學界歡迎，港燈亦有計劃未來推出小學生適用的環保活動冊。

回顧計劃多年來已資助參賽中學及大專生完成100個「綠色能源夢」，包括上學年有中學生設計再生能源版的大富翁棋盤「Renewpoly」；另為學校免費安排能源審核，過去常見建議學校更換LED光管及冷氣機等。港燈亦會繼續透過2019年落成不久便受疫情影響關閉、今年2月重開的上環「智惜用電生活廊」，針對高小、初中學生從遊戲中學減碳。

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記者：馮琪雅