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【裕美尋親】千里尋父成功IG晒全家福　裕美相隔23年後終父女團聚

娛樂 09:54 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

女星裕美尋父成功！

女星裕美為中日混血兒，父親為日本人，不過裕美跟父親失聯近廿年，一直跟母親相依為命。

裕美去年於IG曾發出尋父啟示，如今終於心願達成，一家三口拍下全家福紀錄重要時刻！

【有種老闆娘2】裕美指林作「小家」為50蚊計較 　透露將赴日本尋父

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裕美尋父成功

裕美去年曾於IG發出尋父啟示，指自己於12歲後便跟父親失去聯絡，決心尋父並希望父女重聚。

她於IG分享尋父成功的好消息，且分享家庭照片。她寫道：

《千里尋爸》尋找身在日本的爸爸，我得咗啦！
我死而無憾，世上一切都不再重要

二十幾年沒見，我真的好想你，爸爸！
久别重逢，百感交集，千言萬語盡在不言中

家和萬事興
搵到爸爸，我心願已達成
爸爸還是自己一個人，今後我會時常回日本陪你！
爸爸同我講如果我哋係香港唔開心
隨時回來住吧
我會的💕

我愛你爸爸、媽媽
你哋係我心目中是最最最最重要的！
人生沒有比這更重要！

感謝天父你聽我祈禱

（IG截圖）

【抽水王】裕美為男友洗頭獲網民加分　林作手術後感激女友：多謝悉心照料

林作於帖文下回應：「我聽說你老豆見到你老母，久別重逢，咩感覺都番曬黎，當晚翻雲覆雨了整晚…」

（IG截圖）

裕美貼舊照對比

裕美又再發帖文貼出自己跟爸媽的舊照片作對比，並謂：

我一直以為
自己個樣似媽媽
到今次見到爸爸先發現
我都好似我爸爸
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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