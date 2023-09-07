【拾遺不報】兒子搭的士遺銀包司機否認拾獲　港媽遇好心的哥追截靠定位取回

▲ 兒子搭的士遺銀包，司機否認拾獲，港媽靠定位取回失物。

搭車遺下銀包、手機等個人物品偶有發生，最終未必人人能取回財物。近日有港媽在社交平台分享，兒子搭的士遺銀包，幸遇兩位好心的哥助追截，由將軍澳追到九龍城。港媽找到涉事的士司機，對方卻否認拾獲銀包，她直指有定位追蹤，司機才交出銀包。

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兩好心的哥幫手追截

該名港媽於facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖，兒子早前有一天搭的士銀包，約10時25分在將軍澳游泳池下車後，才發現遺下銀包在車上，而附近車閘閉路電視未有影到車牌。點知因為行閘中間。港媽想到銀包有AirTag ，於是截的士去追截︰

個的士司機好好，知我唔見嘢，佢知大約位置即飛過去，可惜去到又定位咗第二度。

港媽只好請司機載她去警署，她報案後發現銀包定位在九龍城長達10分鐘，於是再截的士追蹤，這次又遇上另一位好的哥︰

今次個司機都勁好，勁大雨都盡量快啲，差唔多去到左右都唔見有的士，又勁大雨，司機都慢慢一齊幫下眼。

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當去到定位位置，有一架的士停泊，司機就在餐廳門口，估計他想等細雨再開車。她

跑去追問對方「記唔記得10點左右喺將軍澳泳池落過客？我漏咗個銀包……佢話冇」，司機衝上車，於是她表示「我手機定位嚟到……追蹤到嚟到，佢先喺佢個位邊個袋攞返出嚟」。她寫道︰

唔係所有的士司機都係壞心腸，起碼我一日遇到兩個好司機。

網民︰的士佬衰喺科技手上

不少網民認為的士司機拾遺不報，行為不要得。有網民表示，「的士佬今次又衰喺科技手上」、「你唔講定位個司機都唔會話俾返你」、「知道人哋漏低唔俾番人即係偷」。另一方面，也有人指「保管好自己財物，始終係自己責任」、「搞清楚唔見咗銀包究竟係邊個責任」、「唔係好明點解坐一陣車成日會放低啲嘢？」。

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責任編輯︰王明芳