【月餅2023】皇玥低糖月餅清新輕盈  色彩繽紛禮盒打造優雅中秋

古天樂代言的皇玥呈獻全新的低糖系列，以天然麥芽糖醇製作，在保留月餅原有滋味，同時做到清新輕盈的口感。今年推出5款口味，包括低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶、低糖烏龍茶月餅及低糖雙黃白蓮蓉月餅，注重健康人士萬勿錯過。

皇玥低糖月餅 減糖但美味依舊

都市人愈來愈着重健康管理，當中減少糖份攝取更是其中一個健康關鍵。皇玥大受歡迎的低糖月餅系列，採用天然的麥芽糖醇，並將糖份控制在5%之內。由於麥芽糖醇甜度與蔗糖相似，不但能減低月餅中的糖份，同時能保持月餅應有的風味。皇玥團隊努力鑽研技術及配方，加上獨特的烘焗製法，一改低糖產品口感粗糙的定律，令月餅在低糖之下仍能保持軟滑口感，做出全新的低糖月餅。

5款低糖口味華麗登場 首次推出低糖傳統月餅



皇玥推出多款傳統及新派口味的低糖月餅，滿足各人口味。每年中秋的大熱之選的低糖奶黃月餅（4件裝 /8件裝），餡料及餅皮採用全新食材配方，令奶黃餡在低糖之下仍能保持應有軟滑口感，並散發出濃郁牛油香及鹹蛋黃鹹香。

喜歡綠茶口味，不能錯過低糖碧綠雙輝月餅（6件裝），除了低糖奶黃月餅外，亦包含低糖綠茶月餅。低糖綠茶月餅採用上等茶葉製作，透過隔水加熱萃取法，提煉出茶葉的精華，入口茶味香醇，與餅皮的奶黃香氣互相配合。

▲ 低糖醇香四色（8件裝）是人氣之選，禮盒包含低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶月餅共4款口味，一次過可以品嘗更多低糖滋味。

另外，低糖醇香四色（8件裝）亦是人氣之選。禮盒包含低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶月餅共4款口味，一次過可以品嘗更多低糖滋味。低糖芝麻月餅採用上等芝麻作為原料，芝麻餡入口綿滑，香氣馥郁，適合喜歡濃郁滋味的人士。低糖烏龍茶月餅，茶味醇厚圓滑，齒頰留香。今年，皇玥更首次推出低糖雙黃白蓮蓉月餅，口感輕盈而大受注目。

▲ 皇玥更首次推出低糖雙黃白蓮蓉月餅，口感輕盈而大受注目。

獨有夢幻紫禮盒 優雅貴氣送禮大方得體



皇玥低糖系列8粒裝低糖奶黃月餅及8粒裝低糖醇香四色月餅，選用獨有的「夢幻紫」禮盒，優雅的顏色主調，令女士們愛不釋手。今年，低糖系列更新增新色「檸檬黃」及「浪漫粉紅」禮盒。4粒裝低糖奶黃月餅採用全黃顏色設計，為中秋注入無限活力，而4個裝低糖雙黃白蓮蓉月餅則以時尚優雅的粉嫩色系呈現活潑氣息，突破傳統印象。此外，皇玥月餅禮盒亦設有香檳金、琥珀橙、青瓷綠及天空藍，以7種流行色系包裝，為大家展現彩虹般的7色魅力。

▲ 低糖系列8粒裝低糖奶黃月餅及8粒裝低糖醇香四色月餅，選用「夢幻紫」禮盒，令女士們愛不釋手。

皇玥月餅禮盒延續往年設計，選用全手工紙皮盒，透過繁複紙藝呈現出皮革紋理，邊緣以整齊車線作點綴，更顯高貴大方。佳節過後，色彩繽紛的月餅禮盒更可化身成美觀實用的首飾寶盒，無論放在家中或辦公室收藏，都能突顯時尚品味，絕對是喜愛時尚的潮流人士送禮自用的不二選擇。

流心及傳統月餅 獲世界食品最高金獎

皇玥餅藝大師葉永華大師傅及米芝蓮二星餅藝大師黎永冠大師傅，帶領皇玥專業廚師團隊，嚴選最優質的材料，以超凡的製作工藝，精心炮製的流心月餅及傳統月餅，在2023年「世界食品品質評鑒大獎」（Monde Selection）中勇奪最高級別的「最高金獎」，贏得國際權威認可。當中，皇玥流心月餅是自2019年起，連續5年蟬聯此最高殊榮，更是全港首個流心月餅獲此獎項，可見皇玥團隊對品質的執著。

製作流心餡料的工藝相當講究，餡料過於流質容易被吸收，影響口感；但過於濃稠則導致凝固，失去流心效果。皇玥圑隊為了令流心月餅在室溫下，仍能呈現特定的流心效果，經歷上百次的研究和改良，掌握好材料比例，精心研發出「一分鐘流心」的流心月餅。務求月餅流心餡流動性適中，在室溫下切開已有流心效果，而且從切開月餅起，流心餡為時 1分鐘才會全部流出，做到色香味俱全，為食客獻上最完美的細滑口感。

▲ 皇玥流心月餅自2019年起，連續5年蟬聯「世界食品品質評鑒大獎」的最高殊榮，更是全港首個流心月餅獲此獎項。

推出多款新月餅 加強口味更驚喜



皇玥圑隊今年亦推出了多款全新口味月餅。全手工製作並限量發售的至尊系列，推出了全新的燕窩奶黃月餅，團隊將頂級絲滑的燕窩注入奶黃餡，入口清香、口感滑嫩，讓人無法抗拒。時尚系列推出迷你五仁月餅，嚴選優質的核桃仁、杏仁、橄欖仁、芝麻仁、瓜子仁 5款果仁作為餡料，不含豬油及金華火腿，月餅中的健康之選，適合素食人士。

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現在凡於全線皇玥門店及網上訂購月餅禮盒，即享9月優惠價及買四送一優惠，優惠期有限，把握機會。

網上商店: https://shop.ipastry.com.hk/collections/mooncake-series-2023

全綫門市地點及營業時間：https://www.ipastry.com.hk/ourshop/



(特約)