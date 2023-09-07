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【投訴爭議】搭航空公司商務叫1款飲品不果　內地女投訴本地空姐獲賠8500里數

健康 11:10 2023/09/07

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有內地女近日分享經歷，指自己搭航空公司商務艙叫特飲不果後投訴空姐，最後獲賠8500里數。

近日有內地女分享自己乘搭本港一間航空商務艙的經歷，指當時向一名港女空姐要求1款飲品，對方告知「沒有」，之後卻在另一名印尼空姐口中得知，該款飲品其實仍有供應，因此感到被差別對待，決定投訴該名港女空姐。她在數月後收到航空公司電郵回覆，並獲賠8500里數，滿意表示「該投訴的還是要投訴」。

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事主上周五（1日）在小紅書上分享這段投訴經歷，表示自己5月乘搭某航空公司的商務艙從香港飛往杜拜，起飛前一名港女空姐為乘客點餐，問她「你要吃甚麼，喝甚麼？」，當時她要求一杯特飲，對方卻告知「已經沒有了」。她隨即質疑「你確定嗎？香港出發而且還是招牌飲料呢」，對方則開始不耐煩，表示「我去看看，不一定會有」之後離去。

之後派發餐點時，事主發現自己點的特飲變成了一杯橙汁。在她喝完橙汁後，一名印尼籍空姐詢問是否需要再來一杯，她趁機嘗試再問可否要一杯特飲，結果對方不但爽快表示「of course」，更在事主反問「剛剛那個空服員說此航班不提供」時，驚訝地強調尚有特飲可以供應。最後印尼空姐帶著該名香港空姐現身道歉，並為事主送上一杯特飲及紙條賠罪。

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不過事主之後依舊決定向航空公司，投訴涉事的港女空姐，約4個月後收到回覆，並獲賠8500亞洲萬里通里數。她指「這個結果是我沒想到的」，但就表示對賠償十分滿意，並揚言「這個港女，不要以為我們好欺負」、「該投訴的還是要投訴」。

帖文發布後引起網民熱議，不少人支持事主遇到不公平對待時為自己爭取，「支持，有投訴才有進步」、「挺好的，該投訴投訴，不影響其他」，但亦有人認為「人家都已經跟你道歉及解釋了，不要針對著她吧」、「有沒有可能不是不想給你呢」。另有自稱國泰前員工的網民指「現在國泰有很多新手，用完了本航程的CD，也許不敢用回程的，要問准galley purser」。

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責任編輯：羅嘉欣

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