  • 28°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】Ocamp玩法連續爆醜聞被指過火　大學生反應兩極：開心冇問題【有片】

娛樂 12:03 2023/09/07

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

《東張西望》就Ocamp風化案訪問了多名大學生，結果反應兩極。

近年屢次爆出大學迎新營（Ocamp）玩法過火，近日再爆Ocamp風化案，繼香港大學迎新營發生爆疑非禮案，一名教育大學男學生涉嫌在Ocamp期間強姦一名女學生後，另有大學Ocamp又爆醜聞。

網上流出一段嶺南大學某宿舍Ocamp的花絮片段，當中可見兩位男學生在玩遊戲時舌吻，亦出現男學生舔女學生手指等情景。

【東張西望】四條消防通道行三種制度　 保安員竟然阻消防車駛入？【有片】

有人認為大學生應該要有所節制。（影片截圖）

大學生反應兩極

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（9月6日）報道相關題材，並訪問了多位大學學生，結果反應態度兩極，有人認為只要對方不介意，在雙方你情我願的情況下並不是問題；亦有人表示不能接受這種不雅遊戲。

點擊圖片放大
+7
+6

主持王嘉慧街訪多名大學生，首位大學生表示聽到有同班同學被鬧，雖然不知道玩甚麼遊戲，但認為只要雙方願意覺得沒問題：「唔知佢哋做咩，應該表現唔好掛。玩吓啫，男女之間，佢唔介意，我覺得冇乜問題。（自己接受到？）對方願意我願意，我覺得冇乜所謂。」

家長不接受

有大學生表示自己也有參加迎新營，當中有玩集體遊戲、在房間遊戲，但就沒有不雅內容，即使當中有玩水遊戲，組爸姐媽也會提醒穿深色衣服：「玩之前啲（組）爸（組）媽都會提定你哋記得著深色衫，唔好著淺色，費事畀人睇蝕，要小心，帶衫過嚟換。」

最新影片推介：彭慧中專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

不過，對於過火遊戲他亦表示：「我覺得佢哋玩得開心就冇問題。」有人認為可能存在群眾壓力，學生才被迫參與遊戲。有一名操普通話的大學生直言接受不了：「我沒有那麼開放。但如果有人喜歡，那我尊重他們的選擇。」

問到家長會否擔心子女參加迎新營，有家長坦言不接受。亦有人認為大學生應該要有所節制：「我覺得大學生應該要有啲節制，如果啱啱入去更加要保護啲freshman（一年級生），學校應該要畀多少少指引。」

點擊睇《東張西望》片段：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
15:17 2023/09/03
【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
10:24 2023/09/04
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
【東張西望】校園欺凌涉事男生與網民駁火　劉同學：只係跟從學校畀我嘅指示
17:01 2023/09/05
【東張西望】校園欺凌涉事男生與網民駁火　劉同學：只係跟從學校畀我嘅指示
【東張西望】四條消防通道行三種制度　 保安員竟然阻消防車駛入？【有片】
13:12 2023/09/06
【東張西望】四條消防通道行三種制度　 保安員竟然阻消防車駛入？【有片】

你可能感興趣

【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
15:17 2023/09/03
【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
10:24 2023/09/04
【東張西望】受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】
【東張西望】校園欺凌涉事男生與網民駁火　劉同學：只係跟從學校畀我嘅指示
17:01 2023/09/05
【東張西望】校園欺凌涉事男生與網民駁火　劉同學：只係跟從學校畀我嘅指示
娛樂人物職業 東張西望 網絡熱話 TVB 娛樂行業 醜聞 大學

最高瀏覽

【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
17:16 2023/09/06
【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【移民潮】難頂香港工作文化　港女移居溫哥華獲國際企業聘請下場更慘
16:32 2023/09/06
【移民潮】難頂香港工作文化　港女移居溫哥華獲國際企業聘請下場更慘