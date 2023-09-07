【東張西望】Ocamp玩法連續爆醜聞被指過火　大學生反應兩極：開心冇問題【有片】

▲ 《東張西望》就Ocamp風化案訪問了多名大學生，結果反應兩極。

近年屢次爆出大學迎新營（Ocamp）玩法過火，近日再爆Ocamp風化案，繼香港大學迎新營發生爆疑非禮案，一名教育大學男學生涉嫌在Ocamp期間強姦一名女學生後，另有大學Ocamp又爆醜聞。

網上流出一段嶺南大學某宿舍Ocamp的花絮片段，當中可見兩位男學生在玩遊戲時舌吻，亦出現男學生舔女學生手指等情景。

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▲ 有人認為大學生應該要有所節制。（影片截圖）

大學生反應兩極

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（9月6日）報道相關題材，並訪問了多位大學學生，結果反應態度兩極，有人認為只要對方不介意，在雙方你情我願的情況下並不是問題；亦有人表示不能接受這種不雅遊戲。

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主持王嘉慧街訪多名大學生，首位大學生表示聽到有同班同學被鬧，雖然不知道玩甚麼遊戲，但認為只要雙方願意覺得沒問題：「唔知佢哋做咩，應該表現唔好掛。玩吓啫，男女之間，佢唔介意，我覺得冇乜問題。（自己接受到？）對方願意我願意，我覺得冇乜所謂。」

家長不接受

有大學生表示自己也有參加迎新營，當中有玩集體遊戲、在房間遊戲，但就沒有不雅內容，即使當中有玩水遊戲，組爸姐媽也會提醒穿深色衣服：「玩之前啲（組）爸（組）媽都會提定你哋記得著深色衫，唔好著淺色，費事畀人睇蝕，要小心，帶衫過嚟換。」

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不過，對於過火遊戲他亦表示：「我覺得佢哋玩得開心就冇問題。」有人認為可能存在群眾壓力，學生才被迫參與遊戲。有一名操普通話的大學生直言接受不了：「我沒有那麼開放。但如果有人喜歡，那我尊重他們的選擇。」

問到家長會否擔心子女參加迎新營，有家長坦言不接受。亦有人認為大學生應該要有所節制：「我覺得大學生應該要有啲節制，如果啱啱入去更加要保護啲freshman（一年級生），學校應該要畀多少少指引。」

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