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【絕世好男人】結婚12年無所出 人妻忍痛准丈夫再娶結局超窩心

親子 11:22 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

愛情應是從一而終。馬來西亞一名人妻與丈夫結婚12年，惟一直未能懷孕，於是在婚後第3年向丈夫提出再娶，以便對方繼後香燈，丈夫得悉後反斥責她荒唐要求，並說了兩句令她感動的話。事件惹來網民大讚其丈夫「尊重女性」、「絕世好丈夫」。

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綜合媒體報道，現年35歲的人妻努魯西達（Nurulsidah Nafisah）是會計專業文憑畢業生，丈夫是割膠工人。本來二人的婚事曾遭反對，他們未有理會，於2011年4月「拉埋天窗」結為夫婦。

但婚後生活不似預期，雖然夫妻情深，但努魯西達一直無所出，結婚3年因未有孩子經常受周邊的人侮辱和嘲笑，讓她傷心不已，唯有忍痛向丈夫提出可以「再娶二房」。

「他沒有去找別的女人，他說如果要找別人，不用等那麼多年，早就已經找了，再者，有了別的女人，也不一定有孩子」，努魯西達的丈夫回應，不但讓她大受感動，更令二人感情更為穩固。

努魯西達丈夫心痛妻子提出的要求，不准她提起「再娶」，讓她心境豁然開朗，夫婦二人也不會談論生孩子事情，即使沒有生孩子，丈夫對這段婚姻感到很高興。她透露，他們曾到婦產科檢查，醫生指他們身體沒有問題，估計未有孩子只是緣份未到。

事件引來網民熱議，大讚其丈夫「尊重女性，尊重一夫一妻制」、「TRUE LOVE（真愛）」、「絕世好丈夫！」，並為他們送上祝福「祝你們永遠幸福」。

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責任編輯︰王明芳

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