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【聲夢傳奇2】大魔王趙紫諾曾獲Chantel點名稱讚　音樂神童Sabrina「消失」半年愈大愈靚

娛樂 11:53 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

TVB節目《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾（Sabrina）獲讚愈大愈靚！

TVB節目《聲夢傳奇2》為樂壇帶來一班新血，季軍趙紫諾（Sabrina）一度「消失」半年未有更新IG，直到近日才跟大家分享近照，不少網民認為Sabrina愈大愈靚，更有網民表示認不出她。

曾獲姚焯菲（Chantel）大讚的趙紫諾擁有超強音樂CV，且年紀小小已有豐富的幕前經驗，相信於演藝圈定能有所作為。

【聲夢傳奇2】「大魔王」趙紫諾大熱倒灶為季軍　Sabrina精通鋼琴打鼓封音樂神童

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趙紫諾愈大愈靚

9月之星趙紫諾日前剛剛踏入15歲，已有半年沒更新IG的她最近貼出近照，又感謝粉絲對她的支持。

不少網民向她送上生日祝福，不過愈大愈靚的Sabrina跟以前相比少了一點Baby Fat，而且雙眼皮更明顯，令一對眼睛比以前更大更有神，果然是女大十八變！

【聲夢傳奇2】《聲夢2》學員吉祥物逐個數　任暟晴與COLLAR王家晴歌迷暱稱幾乎撞名

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被封音樂神童

有「音樂神童」的趙紫諾自4歲起學習鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）；7歲時考獲英國皇家鋼琴8級，同年獲邀到內地中央電視台《樂童嘉年華》表演鋼琴獨奏；9歲再考獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑（俗稱演奏級）；去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

除精通鋼琴外，Sabrina還懂得打鼓，動靜皆宜，考得Rockschool 8級演奏交憑。

（TVB截圖）

獲Chantel大讚

Sabrina於2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會；2020年其作詞作曲作品《再愛一次》、《Stay》、《星光》在內地多個音樂平台予以發表，同年再獲CCTV邀請，為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》。

此外，她曾拍攝過逾40個廣告，合作巨星包括周杰偶、李連杰、容祖兒、大S（徐熙媛）等，幕前經驗豐富，早已「出道」。

Sabrina於《聲夢傳奇2》比賽期間曾獲師姐Chantel讚不絕口謂：「我起晒雞皮，我估唔到13歲會唱到咁樣。I Know You Are Very Shy, But Then You Are Whole New Person On This Stage. So Congratulations! I Love That.」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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