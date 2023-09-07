【港漂媽媽】深圳媽媽棄舒適區帶女兒來港讀書 列6點大讚陪讀媽媽是超人

▲ 深圳媽媽來港當培讀媽媽，她切身感受到辛苦，所以大讚培讀媽媽是超人。

為人父母甚艱難！有居於深圳的父母，為了讓女兒來港升學，不惜放棄舒適區當港漂媽媽，她在小紅書連發多個帖，分享這3個多月來，由丈夫提議女兒來港讀書，到她來港做陪讀媽媽的心路歷程，更列出6點大讚陪讀媽媽是超人，「原本我們應該閑庭信步，如今為了孩子讀書遠赴他鄉，這不就是現實版的孟母三遷嗎？」

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該名深圳媽媽Renee，5月初在小紅書其帳號公開與老公的WeChat對話，內容是討論4歲的女兒快將升小一感到頭痛，丈夫聽從朋友的意見，「聽朋友是說，有香港身份，後續可以低分考取內地的北大清華雙一流高校，深圳教育環境，真的一言難盡」，當時Renee為此跟老公吵架。

3個月成功由深圳來港讀書

對於老公突然規劃女兒來港讀書，Renee非常生氣，但最終也妥協。5月底，她走訪多間傳統及國際名校，6月初自己DIY申請了幾間國際學校，但一一被拒了，惟有聯繫了中介幫忙。6月中，她敲定了申請方案，配合做相關的筆試、面試、培訓指導，並找本地英文老師1對1學習輔導等等，6月底終於成功拿到FIS(法國國際學校)的offer。7月，Renee為了讓女兒適應香港的國際學校，她在暑假為女兒報讀興趣班、夏令營之旅，甚至補課，

這個暑假主要就是圍繞英文提升英文這個主旋律在進行。

香港陪讀媽媽都是超人

日前，Renee在小紅書以「真心話！香港陪讀媽媽都是超人！」為題發帖，她直指香港陪讀媽媽=超人，這是她的結論，因她切身感受到了陪讀媽媽的不容易，說是超人一點都不誇張。

她表示，三、四十歲的年齡，還要選擇勇敢迎接挑戰，離開自己的舒適區，放棄一切背井離鄉，去一個不熟悉的、沒有親朋好友的、需要改變原本生活方式，甚至生活條件的全新城市當陪讀媽媽，你不焦慮嗎？

香港陪讀媽媽真的太難了，沒有真正經歷過的人真的不知道這裡面的艱辛！

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Renee切身感受當港漂培讀媽媽的困難，並列舉以下6點，來引證她的結論；

1.如果你沒解過香港教育，先不說別的，香港本地學校、私立學校、國際學校都夠你花上好幾天去認真研究了，我當時花了大概一周去做了解才大致有了底。

2.如果你不清楚香港學校，會願意花時間到香港實地探校嗎？我記得我當時是本地學校和私立、國際都有探過近10所，這種能進到校園參觀並見到校長老師做交談，能幫助你篩選適合孩子的學校。

3.如果你沒有想清楚，就不要盲目跟風申請學校，因為你不知道這學校適不適合孩子或者能不能申請上，早前我自己給孩子申請失敗了，孩子也因此受到了一定程度上的打擊，後才專門請了香港本地的中介幫我拿到了offer 。

4.如果你隻身帶2娃、3娃到香港陪讀，你可能會變得無所不能，修家電、換燈泡、通下水道，知道哪家市場菜新鮮，哪裡圖書館好，哪裡可以周末溜娃，哪條路線孩子上課方便，哪裡補習班老師又好又良心。

5.如果你是精緻媽媽，到了香港或許你的高跟鞋都要放在那裡落灰，取而代之的是平底鞋、運動鞋，愛馬仕換帆布包，不為別的，就為兩個字“舒適” 。

6 .如果你在內地經常約三五好友下午茶、住大平層住別墅，到香港初期的落差感大概率會非常大，需要自己好好緩緩。

她又指陪讀媽媽的心酸和艱難真的可以寫一部長篇小說，在香港讀書成長的不僅僅是孩子，還有她們，

原本我們應該閑庭信步，如今卻要為了孩子讀書遠赴他鄉，這不就是現實版的孟母三遷嗎。內地教育的不均衡、卷促使我堅定的選擇帶娃來到香港，不是我對孩子沒有信心，是想在力所能及的範圍內給她最好的，也給孩子的未來多一條路。這條路上雖然荊棘滿地，但值得奔赴！陪讀媽媽們一起加油呀！

貼文一出，即掀起不少港漂媽媽討論，並為Renee打氣，「超人媽媽，向你學習」、「5年hk的路過一下，一個人帶兩娃，加油習慣了就好啦」、「一起加油，我一拖兩娃快12年了」、「我才來陪讀，看著留言的媽媽們有些陪讀十幾年，由衷表示佩服，感覺自己的路才剛剛開始，大家加油」。

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責任編輯︰王明芳