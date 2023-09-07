【不良銷售】消委會點名譴責4間藥房　涉屢以「斤變両」欺騙顧客

▲ 消費者委員會今舉行新聞發布會，內容涉及店舖不良營商手法。（ 左）商營手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫、（右）消委會總幹事黃鳳嫻。（陳靜儀攝）

消委會今（7日）點名譴責4間位於銅鑼灣的藥店，包括「藥城」、「521生活百貨」、「環球大藥坊」及「安康大藥坊」，指涉及上述藥店不良銷售中藥材及參茸海味的投訴數字在通關後明顯增加，單計今年首8個月就有49宗，涉款逾58萬，大部分投訴與俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法有關，有顧客因而需付較原先理解貴16倍的價錢。消委會亦提到，其中亦有藥房屢犯不改，被揭露後透過改名繼續營運，以瞞騙顧客。

消委會商營手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫表示，消委會消委會在2021年至2023年8月的32個月間，共接獲96宗關於以上4間主要售賣中藥材及乾貨海味藥店的投訴，當中 80宗涉及不良銷售手法，佔期內同類型投訴總和的 31%。而在今年初本港恢復與内地通關後，與該4 間藥店相關的投訴數字明顯增加，單計今年首8個月已錄得49宗投訴，超過去年全年的26 宗，涉及售賣的中藥材及琴茸海味總金額為58.6萬，平均每宗個案涉及金額近1.2萬元。

4間被點名的商戶及地址：

藥城（香港銅鑼灣駱克道522號地舖）

521生活百貨（香港銅鑼灣駱克道521號地舖）

環球大藥坊（香港銅鑼灣東角道22-24號怡東商場地下20號連1樓）

安康大藥坊（前身為「環球大藥坊」）（香港銅鑼灣東角道22-24號怡東商場地下20號連1樓）

彭楚夫稱，大部分的投訴涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，這些中藥材和蔘茸海味的價錢牌通常標示非常顯眼的售價，但在售價下方卻以非常細小及不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每両或每錢，令消費者難以察覺，加上内地慣常是以斤作為計價單位，令内地旅客更易墮人圈套，藥店最終實收金頟較顧客原先理解的貴10倍，甚至16倍。

而當顧客向店員查詢時，店員只會告知牌上售價而不會提及計價重量單位，即使顧客刻意問及每單位售價，店員亦蓄意迥避回答計價單位，或含糊地說「香港是1斤16両」，導致某些顧客誤以為貨品所標示的價錢是每斤售價；甚至當顧客顯示有購買意欲時，店員便會迅速將藥材或蔘茸海味搗碎或切片，顧客付款發現實收款項遠遠超出預期金額欲拒絕購買時，商戶就會以貨品已搗碎或切片為由，強迫他們完成交易。

▲ 商營手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫。（陳靜儀攝）

彭楚夫指，決定點名譴責前曾分別約見該4間藥店的負責人，當中一名聲稱是為「藥城」及「521 生活百貨」處理會計的代表否認店舖員工有作出不良銷售行為，但承諾會向管理層傳達消委會的訊息。而「環球大藥坊」的負責人則拒絕會面，但答應會改善營商手法及妥善處理消委會接獲的投訴個案，惟消委會在收到藥店承諾改善營商手法的回覆後，仍不斷接到與該4間藥店有關的新投訴，反映他們並沒有遵從承諾作出改善。

彭楚夫特別提到，今次被點名的「藥城」，其舖位前身為一間名叫 「宗宏堂大藥坊有限公司」的藥店。該藥店2015年同樣被消委會點名譴責以不良手法經營。翻查公司註冊處資料後亦發現，「藥城」的其中一名股東正正就是「宗宏堂大藥坊有限公司」。另 「環球大藥坊 」雖然已經結業，上址被「安康大藥坊」取代，惟消委會從投訴人消費時索取的名片發現，上面所印的名稱仍為「環球大藥坊」，而根據商業登記紀錄，「環球大藥坊」及「安康大藥坊」同樣由「新兆財有限公司」營運，反映以上情況均反映藥店改名是業内慣常技倆，以瞞騙消費者，改頭換面繼續經營。

消委會稱，希望透過是次點名行動，向業界不良分子及害群之馬發強烈警示，業績也須即採取行動遏止歪風。各監管及執法機關要加強監管。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰