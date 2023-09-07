【癡情丈夫】愛妻涉醉駕老公為救老婆竟Cosplay醫生　深夜潛入醫院做這件事

▲ CCTV拍到丈夫朱某出現在醫院。網上圖片

夫妻本是同林鳥，應「有福同享，有難同當」，但如果伴侶做錯了事，是否應該包庇縱容呢？內地一對恩愛夫妻，老婆在一次駕車途中被路障截查「吹波仔」，揭發涉嫌醉醉駕，事後執法人員將她帶到醫院進行抽血檢測，而丈夫竟然深夜潛入醫院稀釋血液樣本，整個過程被醫院的CCTV拍下。

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事件發生在東莞，據內媒引述東莞交警消息報道，8月7日晚，東莞交警萬江大隊在轄區莞穗路恆大帝景對出路段部署警力設路障截查車輛，次日凌晨1時45分許，執勤人員發現駕駛私家車的黃某涉嫌酒後駕駛，進行俗稱「吹波仔」的酒精呼氣測試結果為162mg/100ml。隨後，執勤人員將黃某送至醫院進行抽血檢測。

直到8月8日的早上，黃某的檢測結果顯示其身體血液中乙醇含量為。警方感到奇怪，經調查竟發現是黃某的丈夫朱某，在半夜時份偷偷潛入醫院，稀釋血液樣本。

▲ 朱某潛入入醫院鑒定中心檢驗室。

丈夫朱某在8月8日的凌晨得悉妻子被查後，為了幫她逃避刑責，竟在凌晨4時45分許潛入醫院，偷穿白袍Cosplay醫生在醫院徘徊。凌晨5時04分許，朱某偷偷進入醫院鑒定中心檢驗室，將妻子的血液樣本「注水稀釋」，導致乙醇檢測結果為0。

後來丈夫朱某承認違法行為，遭當地警方刑事拘留，其妻黃某則因醉酒駕駛，面臨交警部門依法處罰。現案件正在進一步處理中。

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責任編輯︰王明芳