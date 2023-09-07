【創科發展】香港科學園深圳分園開幕　李家超稱為港深創科合作新起點

▲ 香港科學園深圳分園。（香港科學園網頁圖片）

位於福田區的香港科學園深圳分園今日（7日）正式啟用，目前已獲超過10間創科公司進駐，目標吸引約150家企業落戶。行政長官李家超在開幕禮上以視像形式致辭，形容今日為「港深兩地創新科技合作的新起點」，期望匯聚兩地優勢，共同推動深港科技創新合作區。

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行政長官李家超在開幕禮上以視像形式致辭時表示，今日是科學園發展的一個重要里程碑，更標誌着「港深兩地創新科技合作的新起點」，並期望繼續與廣東省及深圳市政府共同推動深港科技創新合作區，匯聚兩地優勢，實踐「一國兩制」下的「一河兩岸」及「一區兩園」，以實現創科深度合作的橋頭堡。

▲ 行政長官李家超在開幕禮上以視像形式致辭時表示，今日是科學園發展的一個重要里程碑，更標誌着「港深兩地創新科技合作的新起點」。（視像影片截圖）

李家超亦指，政府熱烈歡迎國務院深港《河套規劃》，期望園區把握機遇，為打造具有國際影響力的創科生態系統作出貢獻；同時持續提升先進設施及支援項目，推動創科界的精英加強交流與合作，在科技研究、智能製造，到人工智能，甚至可持續發展等領域開創更多機遇，解決社會難題，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。

科學園深圳分園的園區佔地3.1萬平方米，設有共享空間、乾濕實驗室、獨立辦公室及會議與活動場地，期望重點吸引七大領域企業，包括醫療科技、大數據及人工智能、機械人技術、微電子和金融科技等。香港科技園公司表示，目前有超過10間創科公司進駐園區，是目標吸引約150間企業落戶，並幫助港澳和海外創科企業開拓內地市場。

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責任編輯：梁凱婷