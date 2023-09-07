【新聞之花】梁凱寧回憶斯里蘭卡義教之旅　前主播才貌兼備獲讚人美心善

▲ 梁凱寧多才多藝。

前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被稱為「最美主播」，至今深受網民愛戴，梁凱寧現時當言語治療師外，同時更開製作公司又當KOL。

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女神掛念鄉村小孩

4年前離職後梁凱寧飛赴斯里蘭卡當義工，到貧乏區托兒所教小學生，今日 （7日）梁凱寧於社交平台分享當年做義工的相片，當中她寫道：「唔經唔覺原來斯里蘭卡嘅義教之旅已經係四年前嘅事。閒時我都會諗起喺鄉村照顧小朋友嘅時光，唔知道當時遇見過嘅小朋友還安好嗎? 」

梁凱寧更訴說當義工的感受，她寫道：「每次做義工都為我帶來深刻體驗，即使只係短暫時間未必能夠帶來巨大改變，但感受到自己可以為他人出一分力，已經非常滿足。」

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網民讚人美心善

最後她作出呼籲，若身邊人熱愛做義工，可以提名他們參與「香港義工獎2023 」，她寫著：「我地要多多表揚身邊好人好事，一齊鼓勵更多人投入義工行列，幫助社會上有需要嘅人」

不少網民也讚梁凱寧人美心善，留言包括：「人美個心重美」「有愛心既女仔特別靚」「外在和內在美都擁有，乎服可求？」「心慈貌美既最佳代表」，甚至有人想跟梁凱寧去當義工！

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辭職後當義工

2019年9月，梁凱寧離開任職6年的TVB新聞部，趁著這段時間，她赴斯里蘭卡當了半個月義工，於托兒所照顧幼兒和到鄉村教小學生英文。

當時梁凱寧曾分享做義工的經歷，當時她與同行義工也生病，她說：「我們要繼續和他們玩，教導他們，哄他們睡覺，當然亦要像父母般幫他們處理鼻涕及痰等，最後全部義工包括我都病倒了，不過一切也是值得的。」

由於當地資源貧乏，梁凱寧與其他義工每日也要自行備課和準備教材，她續說：「編製教材都頗傷腦筋，又要設計很多遊戲，讓他們在歡笑聲中學習。在最後一天道別時我們都哭了，實在千萬個不捨。」

▲ 回母校浸會大學兼職做講師！

梁凱寧在當主播期間已很好學，2016年到英國劍橋大學深造，進修商業策略及國際關係研究暑期課程。另外，她在求學時期已考獲鋼琴8級及芭蕾舞8級。

於2020年9月，梁凱寧展開兩年全職學生生活，考進中大醫學院修讀碩士課程，並以高GPA的學霸成績畢業，十分叻女。

梁凱寧亦未有忘本，4月份，她透露回母校浸大任傳理學院新聞系兼職講師，更獲學生送上驚喜禮物，把她當主播時的片段剪輯贈予這位這位靚女講師，令她十分開心。

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