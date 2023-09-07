【瑞士名錶】寶珀聯乘SWATCH推招牌潛水錶　每枚3150元5大洋主題設計9月9日開賣

▲ 瑞士鐘錶集團SWATCH Group重施故技，徵召旗下歷史最悠久的寶珀（BLANCPAIN）的Fifty Fathoms（五十噚）系列，與SWATCH的 Scuba系列來個大聯乘。左圖為最新聯乘系列，售價約3,000-4,000港幣，而一款入門版BLANCPAIN的Fifty Fathoms系列索價13萬多，奇高性價比，相信又再震撼整個錶壇！（圖片:品牌提供）

近日錶壇盛傳最新重磅聯乘合作，就係繼上次OMEGA後，瑞士鐘錶集團SWATCH Group重施故技，徵召旗下歷史最悠久的寶珀（BLANCPAIN）的Fifty Fathoms（五十噚）系列（也適逢今年是五十噚 70 周年），與SWATCH的 Scuba系列來個大聯乘。

今日終於發官方發布更多消息，就推出5款以生物陶瓷製作的五十噚腕錶，而每款錶防水深度仍剛好是91米（正好相當於航海深度單位的 50 噚）。

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今次集團內兩大兄弟品牌攜手合作，也非常有誠意同心思，除了將兩者旗下的潛水錶招牌系列來個大聯乘，以五大洋為（即太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋和南冰洋）名推出５款Fifty Fathoms 五十噚系列，用上生物陶瓷製成材質（是由三分之二的陶瓷和三分之一源自於蓖麻油的生物材料融合），貫徹體現SWATCH Group集團上上下下對海洋保護的重視。

透明錶背展示自動上鏈機芯運作

同上次MoonSwatch一樣，此５款潛水腕錶非限量系列，而值得細賞之處是用上透明錶背，除了可以看到SISTEM51 自動上鏈機芯運作（動力儲存達至 90 小時），擺陀面綴以不同顏色的海蛞蝓，而錶帶則是由海底回收的漁網製成，完全是可持續發展的最佳示範。

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以特製潛水錶盒包裝

各款腕錶將於 9 月 9 日 起在全球精選的 Swatch 專賣店發售，而每一枚腕錶將以特製潛水錶盒包裝。並同步在 BLANCPAIN 精選專賣店展出數周（不過不能在此買到）但不對外銷售。

5款售價為$3,150港元，而一枚入門級（用上鈦金屬材質錶殼）秈Fifty Fathoms Automatique系列腕錶，正價要約13萬港元，今次2.5%價錢就可感受到高級製錶工藝技術，性價比更高！

記者：黃鑑江