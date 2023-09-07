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【食用安全】 手推車失平衡燒味跌滿地　師傅1舉動掀衛生疑慮

食用安全 13:05 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

手推車失平衡燒味跌滿地，師傅1舉動掀衛生疑慮。

燒味一向受港人喜愛！但近日網上有影片瘋傳，指荃灣街市有工人用手推車運送燒味往1樓的燒味檔口時，不慎失平衡打翻，令車仔上所有燒味均跌落地上，工人見狀雖快速將燒味拾回，並將貨搬回檔口內，卻仍令網民有不少衛生疑慮。由於影片中未有交待食物最終下場，不少網民尤其擔心檔主會妄顧衛生，將跌落地的燒味繼續出售。

最新影片:

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根據網上流傳的影片，事發於9月3日的早上6時半許，荃灣楊屋道街市1樓一間燒味檔外，當時正有工人將掛滿燒味的大型手推車停泊於檔口外。不過，搬送燒味期間，手推車疑失平衡打翻，令車上的燒味全傾瀉落地上，有數名工人見狀，即慌忙收拾，並將有關燒味搬回檔口內。

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影片曝光外，隨即引起熱議，有不少網民尤其擔心檔口的衛生問題，憂心檔主會將已跌地的食物重新出售、「照賣 有熟客 吾會執笠」；不過，有網民則指除非自己煮，否則誰亦不能保證乾淨，「飲食業係咁…只有自己煮先最乾淨」、「你估工場環境乾淨得過街市塊地？」。

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據《食物業規例》（第132X章），所有從事食物業的人士，須採取合理需要的措施保護食物，以免食物受到污染的危險。此外，該規例亦有規定，任何人不得因經營食物業而使用任何巷、街、露天地方、天台等配製或貯存未加掩蓋的食物。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁3個月。

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責任編輯：羅嘉欣

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