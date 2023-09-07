【網絡熱話】内地女挑戰￥256中環住酒店　房間簡陋凌晨5點即漏夜逃走

▲ 内地女挑戰￥256中環住酒店，房間簡陋凌晨5點即漏夜逃走。

香港寸金尺土，不少環境較好的酒店價錢都會稍貴。近日，有内地女在中環甲級商業區，竟以256元人民幣（約274元港幣）便能租住一間酒店。她拍片實測這次的入住經歷，結果凌晨5點便漏夜逃走，並形容是「HK住過最無語的酒店」。

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有内地網民1日在小紅書以「HK住過最無語的酒店 凌晨5點連夜逃跑...」為題，拍片分享和朋友今次在港居住酒店的特別經歷。事主指出，該酒店位於中環，地理位置不錯，價錢亦只需256元人民幣一晚，惟要先行一條樓梯才可到達。

她表示，在預訂酒店時覺得該酒店裝修還不錯，「大堂感覺還挺有藝術感」，走向房間的路上亦不斷誇讚酒店裝修「很漂亮」，不過她又提到，「但是網上其實差評挺多的」。而辦理入住時，令她覺得較驚訝的是不用押金，她指香港的酒店入住一般都需要500元港幣的押金；進入房間時，亦不需要插房卡即可推門進入。

房間簡陋但衛生較乾净

進入房間後，事主直言，「説實話雖然小是小了點，但是我覺得還蠻乾淨」。隨即，她開始檢查房間的衛生環境。她首先聞了聞床鋪被子，「感覺應該是洗了的，因為它會有一股那種消毒水的味道」。在檢查衛生間時，她表示窗簾有點污糟，且窗口焊住無法打開，因此内部亦無法通風，且窗外視野也不好。

他沒給我們一個好的朝向，不然的話我覺得這個酒店應該會有蠻多人會想要住的，因為真的很便宜。

事主表示，她對於浴室的衛生比較緊張，因為酒店所處位置附近是著名的酒吧街，旁邊幾百米就是蘭桂坊，不少人都會選擇住這間酒店。隨後，她拆開浴室的花灑，檢查確認沒有異味；不過，她又發現浴室内的沐浴露竟可以打開，且液體是透明色，「有些入住惡趣味人士可能會弄什麽進去」。洗手時，她又形容，「這是我見過最迷你的水台了」。

其中，事主最無法接受的是衛生間竟然是全透明，「它洗澡是透明的，上廁所也是透明的」。而且，因窗簾側面不是密封，因此未能確定是否能從外面透過窗口看進來，沖涼的話就會比較擔心。

最後她和朋友2人都決定不洗澡，朋友更認為，「洗澡就像在家裡大廳洗澡一樣」。事主表示，這是她第一次在香港沒有洗澡，最後只換了乾淨的一次性内衣。

除此以外，她指出，可能是價錢便宜的原因，酒店内不包含牙膏、牙刷、洗髮水等生活用品，插座亦需要自帶轉換插頭，而拖鞋則要在酒店樓下自助售賣機購買，價錢為5元港幣一雙。她形容，整個房間比較簡陋，房間内的墻亦感覺是重新粉刷過，而且冷氣是中央空調，讓她直言「超冷」，「只適合在這邊簡單度過一晚」。

我跟我朋友都覺得，坐在樓下都會比坐在樓上會舒服很多。

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隔音差半夜被吵醒

不過，令失主最難忍受的是酒店房間隔音效果很差，「起初我想忍一忍就過去了，但凌晨1點隔壁墻幾個人還在聊天」。凌晨近3點，事主好不容易睡着，結果4點半時再次被隔壁的住客吵醒。

最後她實在睡不着便到酒店樓下坐著，她指，這次選擇這家酒店入住，是因自己需要拍攝，再加上當時颱風將至，很多酒店都已經訂完，所以只能選擇在這裡多住一天。

凌晨近6點，事主和朋友決定辦理退房，她更表示是第一次遇到這種情況。而落到樓下，亦見到有數名住客坐在大堂，「下來看到應該是樓上那群不睡覺的...仿佛懂了」。由於颱風將至，2人最後決定提早回家。

影片曝光後引起網民的討論，有網民表示曾住過同一間酒店，「很多年前住過，空調冷死我，當時還要500多人民幣」。不過亦有網民指，同一家酒店的銅鑼灣分店體驗相對好點，「（和中環的）一樣小！不過比中環的乾淨，還有沒這麽吵」。

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責任編輯：羅嘉欣