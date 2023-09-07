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【慈善展覽】JPS畫廊9月辦慈善義賣　收益全數捐癌症基金支援癌症病人

休閒消費 11:59 2023/09/07

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JPS畫廊籌劃《Charity Night at Area 51》慈善展覽。

JPS畫廊籌劃《Charity Night at Area 51》慈善展覽將於9月8日至17日舉行。此次慈善展的所有收益將不扣除成本，全數捐贈癌症資訊網慈善基金支援癌症病人服務。

最新影片推介︰

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【靚太安樂窩】營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治　15分鐘完成簡易開學醒腦早餐

是次展覽將呈獻七位藝術家的作品，包括來自美國的Barminski、西班牙的Okokume、日本的Shoko Mihira，以及本土的藝術家Afa Annfa、Peep、Prodip和Jackie Lam a.k.a. 009。每位藝術家所捐贈的作品都會用作慈善義賣，所有收益全數撥捐癌症資訊網慈善基金，作癌症患者的服務經費，助病人以及家屬面對逆境。

是次活動乃JPS畫廊與癌症資訊網慈善基金的首次合作，希望以藝術為媒介，支持本地有需要的癌症病人。JPS畫廊除了致力推動⽂化與藝術發展，同時亦熱⼼公益，積極策劃及參與各項慈善活動以回饋社會。而在社會對癌症服務需求甚殷的情況下，癌症資訊網慈善基金亦竭力在患者漫長的治療期間提供全面及合適的身心靈支援。透過是次《Charity Night at Area 51》慈善展覽，期望公眾能夠更加認識癌症資訊網慈善基金的工作並給予支持，讓更多癌症病人因而受惠。

展覽詳情如下：

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責任編輯︰陳珈希

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