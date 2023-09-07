【好人好事】獨居伯伯撐拐杖無法行回家求助　街坊幫截的士遇好心司機接載

▲ 獨居伯伯撐拐杖無法行回家求助，街坊幫截的士遇好心司機接載。

常說香港人冷漠，但其實社會上仍有不少好人好事。近日有筲箕灣街坊分享，在街頭遇到一名撐拐杖的獨居伯伯求助，希望可陪伴他走回家，但由於伯伯行動不便，樓主於是幫忙截的士，所幸最終遇到好心的士接載，將伯伯送回家。

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該名街坊周二（5日）於Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，指當晚9時做完運動回家，遇到一名撐拐杖的伯伯，用柔弱聲線「喂」了一聲，問可否陪他走到愛東邨的住所。樓主眼見伯伯手持兩大袋物品，遂表示「我幫你拎住兩袋野慢慢行啦」，但伯伯「根本行都行唔到」。

樓主問伯伯有沒有家人，讓他們前來接送，但伯伯卻表示自己獨居。樓主提出致電999，「因為當時位置正常人行都要十分鐘」，認為伯伯需要輪椅代步，但對方聞言立即拒絕，「好驚話唔好」，於是唯有截的士。

不久剛好有的士在附近落車，樓主立即上前向司機解釋伯伯的情況，期間後面的車輛已不耐煩響咹，的士司機遂退後「唔見咗」，此時伯伯已經累得坐在地上。樓主再跑到的士消失的位置，發現司機仍在等待，並表示「搵唔到個呀伯喎」。

樓主指示司機向前，再奮力扶起伯伯上車，眼見伯伯一上車坐下，「佢個頭立即向後挨，呼咗口大氣，可見佢起身係幾辛苦同放鬆」。樓主又表示，成功送伯伯上車後，「個心都定返落嚟」，又感謝的士司機的幫忙：

感謝嗰位的士叔叔天使般出現，另外希望伯伯可以平安返到屋企。

樓主又表示，等車期間很多路人投以奇怪目光，他希望藉事件呼籲街坊，「喺街上遇到有需要嘅老人家唔好冷眼相待，問佢一句駛唔駛幫手，對老人家係一個好大嘅幫忙」，「自己有能力的話，何樂而不為」。

帖文一出，引起網民熱議，不少人都留言稱讚樓主和的士司機的善舉，「好人一生平安」、「多謝有你照顧老人家的心」、「其實唔係啲人冷漠咗，而係多咗騙子騙人善心謀利」、「贊成你所說的，會多留意身邊人和事，希望大家都能有一個熱心助人的心」。

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責任編輯：羅嘉欣