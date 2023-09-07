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【打擊私煙】海關突擊荃灣工廈搗大型私煙貯存倉庫　檢市值6,000萬私煙

社會 12:08 2023/09/07

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兩名被捕人士已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，明日在西九龍裁判法院提堂。（曾秋文攝）

海關昨日（6日）在荃灣搗破一個大型懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約1,600萬支懷疑私煙，估計市值約6,000萬元，應課稅值約4,100萬元。

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海關早前鎖定一個活躍於荃灣區的私煙集團，該集團經常利用工廈單位貯存大量私煙，並在深宵時段進行分銷活動，以逃避海關的追查。經調查後，海關人員遂於昨日凌晨採取執法行動，突擊搜查一個位於荃灣橫龍街的工廈單位，在單位內檢獲該批懷疑私煙，並在單位內拘捕2名正在搬運私煙的男子，相信是集團的骨幹成員。私煙集團在深夜及把私煙重新包裝為普通物品，以為可以逃避海關偵查。

兩名被捕人士已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。海關亦會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

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記者：曾秋文

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荃灣 海關 罪案

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