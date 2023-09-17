【高齡打工仔】5點半起身上班堅持60幾年　93歲全職OL無意退休：工作令我快樂

▲ 玉置泰子無意退休，因為工作令她感到快樂。

什麼驅使你每天上班工作？是責任、還是滿足感？日本一名年屆93歲高齡的奶奶，每天仍樂此不疲地過著朝九晚五的上班族生活。當被問到，為什麼能有持續上班的毅力？她笑笑地回答，

工作讓我有被需要的快樂，又何必要退休？

活到老，做到老，令人肅然起敬！

綜合外媒報導，該名奶奶名玉置泰子，1930年於日本大阪出生。在她25歲時，便加入了「SUNCO INDUSTRIES CO.」，多年來也是擔任公司的財務和總務範疇，隨後更晉升為課長。

玉置奶奶是活出新生命的老一輩，於70歲前還會和同事去滑雪，是直到後來因高齡問題才被朋友和同事阻止；在玉置奶奶70多歲時，公司開始引入電腦，她勤奮學習，最終成為公司的EXCEL高手；她平常會用社交媒體，也會上網搜尋所需資訊等，完全沒有被新科技所局限！

在2020年11月時，90歲的玉置奶奶更獲得健力士世界紀錄的認可，榮獲「世界最高齡的主管」之名。玉置奶奶坦言，希望能工作到100歲，

我沒有退休計畫，只要能工作我就會一直努力！」

對於如何維持長壽健康，玉置奶奶更是有一套良方。她每天早上5時半起床後，便會做30分鐘瑜伽；此外，更會每天誦讀《心經》，這樣能令自己充滿正能量；她更會確保每天有足夠的步行數量，坐地鐵上班時站立也有助她鍛鍊腰部和腿。

去年5月，玉置奶奶出版了一本名《92歲總務課長教你的事》的書，分享自己多年所得。擁有豐富的人生及工作經驗，玉置奶奶集結了8句金科玉律，希望後輩可參考學習：

1. 說別人壞話，好運氣會溜走。

2. 今天的努力，必定會為明天的成功鋪路。

3. 無論做什麼工作，都要把自己當作主角。

4. 即使今天犯了錯，也不必把過錯帶到明天。

5. 我相信無論年紀多大，人類都可以持續成長。

6. 無論什麼工作，都要把合作者的感受放在第一順位。

7. 「整潔感」是第一，第一印象不佳就沒有第二次機會。

8. 把普通的小事貫徹始終，就會造就你與平凡的差異。

看到玉置奶奶的積極人生，對此，她的同事說：

看到玉置課長年紀這麼大，都還在接受各種挑戰和新事物，這讓我更想好好努力。

實行生命影響生命。

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責任編輯︰羅嘉欣