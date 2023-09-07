【周未好去處】9月誠品書店人氣插畫師揭行業秘辛　同場加推香港鬼怪百物語分享會

「要成為插畫師，就做好一夜白頭的覺悟啊！」、「當然少不了必備的大量瘋狂情節～大量港式爛GAG～」、「願我們都能找回昔日的童心，從簡單微小又喜歡的事情裏找回快樂。」……

近年本地插畫備受關注，更被廣泛地應用在日常生活中。由非凡出版主辦，誠品書店邀請3位插畫風格和經歷都截然不同的本地人氣插畫師：LOSZEHAHA，Ar YU和小確佛齊聚誠品銅鑼灣店，帶大家一同穿過畫布，深度了解港式插畫的煉成秘辛、成為插畫師需要具備的條件、當中會有怎樣的難關……

最新影片推介：

插畫師是如何煉成的？

時間：9月10日3pm–5pm

LOSZEHAHA《我們的快樂時代》展覽

展期：即日至9月17日

地點：誠品銅鑼灣店9/F FORUM

農曆七月談鬼說怪

農曆七月一直被視作鬼節鬼月，期間不宜搬遷、夜晚不宜外出，更別提講鬼故事了。好在農曆七月即將結束，誠品書店將於9月17日舉行兩場鬼怪主題的分享活動，對靈異世界感興趣、喜歡看恐怖電影和書籍的相聚書店談鬼說怪。

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《七月返歸》是「mm2 新晉導演計劃」壓軸之作，講述擁有陰陽眼的主角（江𤒹生 飾）回到舊居後的詭異經歷。電影突破傳統港產恐怖片界限，融合香港都市傳說，全面搭建屋邨景觀。為讓觀眾了解更多幕後故事，由mm2 Hong Kong主辦，誠品書店邀請了監製文佩卿、導演謝家祺，聯同兩位美術指導霍佩詩和張栩冰，和觀眾深度講解電影背後的美學。

而由點子出版主辦，《香港鬼怪百物語》的文字及插畫創作者Cathy和Nicky將分享製作此書的心路歷程，以及更多書中的內容，並與讀者互動，一起探索更多香港鬼怪故事！分享會後更設簽名活動，即時購買書籍並索取簽名，將送上限量版貼紙一張（數量有限，送完即止），極具收藏價值！

《七月返歸》背後的電影美學

時間：9月17日2pm-3:30pm

▲ 《七月返歸》背後的電影美學。（誠品提供）

《香港鬼怪百物語》分享會

時間：9月17日4:30pm–6pm

地點：誠品銅鑼灣店 9/F FORUM

記者：李越樺