【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產

▲ 吳雨霏罕有分享與老爺奶奶的合照。

前Cookies成員吳雨霏（Kary）與初戀男友洪立熙（Brian）於2015年在美國註冊結婚，婚後誕下3子女非常幸福。Kary一直被公認嫁得好，因Brian家境富裕，更曾是香港網球王子，現投身金融業，是個顧家好男人。Kary近日罕有分享與老爺奶奶的合照，表示要食餐好以答謝他們幫手照顧3個小朋友。

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Kary在IG分享了近日與老公和老爺奶奶飯聚的片段，她在帖文中表示，剛過去的暑假去了溫哥華4星期，本來有工人姐姐同行，但她臨走前突然未能取得簽證，最後她和老公頂硬上，一家五口前往加拿大，Kary坦言「2打3」湊小朋友超累。

雖然3個小朋友都非常聽話，但頭嗰幾日大家都要適應時差，還有一大堆家務要處理時，真係攰到一個點……

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身在加拿大的老爺得知他們的苦況，馬上搬過來同住幫手湊3粒孫，Kary非常感激道：「本應老爺喺加拿大先同我哋會合，但當知道我哋需要幫助，二話不說就話同我哋一齊住。佢唔單止幫手照顧大嗰兩個，成日同佢哋玩遊戲，日日仲幫BB煮埋嘢食，等我同老公可以透下氣……簡直係我哋嘅救星！深深體會到喺最徬徨的時候，家人永遠係最可靠……（感動ing）」

為了答謝老爺，Kary和老公決定要一家人食餐好，「好難得可以同老爺奶奶double date」。從相片中見到4人在香港一家酒店共晉晚餐，老爺奶奶外表年輕有活力，與Kary相當夾得來，連奶奶都留言多謝Kary︰「真的很好吃！謝謝你的邀請。」可見Kary的婆媳翁媳關係良好。

▲ 吳雨霏與初戀男友洪立熙擁有一個幸福家庭。（IG圖片）

網民羨慕嫁得好︰幸福到一個點

不少網民對Kary深得老爺奶奶歡心大表羨慕，「神隊友」、「幸福到一個點」、「家有兩老如有兩寶，珍惜珍惜」、「好難得有咁幫到手嘅老爺奶奶」、「除左幸福，都係幸福，好幸福」等。

Kary的老爺洪德曾任體育新生命基金會行政總裁，由於自己患糖尿病多年，擔心兒子會遺傳，故安排2名兒子從小學打網球，發掘出Brian的潛能。Brian於2003年在全運會奪得網球單打金牌，成為香港精英運動員之一，更曾於香港青少年排名第一。Brian畢業於香港加拿大國際學校，家住渣甸山，近年轉投金融行業發展不錯。

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曾歷小產到誕下3子女

吳雨霏於13歲就認識初戀男友兼老公洪立熙，兩人青梅竹馬成長，但兩人多年來經過三度離合，最後於2015年在美國註冊結婚。2016年，Kary發文交代自己經歷了小產，並表示兩夫妻都心碎，感激老公陪著自己走過最黑暗的日子。

經歷小產一事後，Kary後來再懷孕都十分保密，並謝絕公開活動專心養胎，已先後誕下現年5歲的大仔Asher、4歲二女Galilee和1歲細女Noa，一家五口相當幸福。近月Kary剖白懷上細女時發現她心臟有問題，「無論是身體上或精神上，都是最辛苦、最擔心的一胎」。縱然照顧3子女好辛苦，但Kary坦言沒想過這麼享受做媽媽，更強調絕不偏心，3子女都疼錫。

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責任編輯：林綺玲