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【東張西望】東張女神陳瑞菱採訪被當眾辱罵　生命鬥士割瘤留疤成「重生」印記

娛樂 13:37 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

「東張女神」陳瑞菱追訪遭爆粗辱罵。

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（9月6日）一集，尾聲預告今晚（9月7日）將播出報道葵涌一工廈水喉屢次爆裂的個宗。當中東張女神陳瑞菱（Reina）訪問業主時，對方卻滿口粗言穢語，更辱罵她是妓女，十分無禮！

片段所見，由於節目攝製隊發現工廈單位業主，一時扮保安一時扮途人，十分可疑。

當陳瑞菱上前追問業主，探究相關情況之際，該名業主突然發惡向主持當眾辱罵：「你都傻傻哋嘅，你問我？你乜嘢新絲蘿蔔皮啊？」其後更無厘頭地形容陳瑞菱是雞：「你係我養嘅雞咩？我做咩要答你？」

【香港小姐】陳瑞菱否認入行賺錢買花戴　感激母親成「最強後盾」：我的學習榜樣

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【香港小姐】陳瑞菱否認入行賺錢買花戴　感激母親成「最強後盾」：我的學習榜樣

高學歷港姐

現年26歲的陳瑞菱參加《2022香港小姐競選決賽》而入行，雖然大熱倒灶，十強止步，但獲TVB賞識約簽成為藝人。隨即獲委派加入「東張」大家庭擔任外景主持，成為新一代東張女神。

Reina是高學歷港姐，在倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業。家中從事美容事業，母親Karen在香港擁有約20間的美容中心，位於尖沙咀的醫美旗艦店佔地逾6000呎，更由Reina擔任品牌的代言人，在官方網頁做模特兒。

（IG圖片）

【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記【有片】

正能量生命鬥士

不但學歷高、家境好，Reina還擁有一副Fit爆身材。即使腹部有一條近逾1呎長疤痕，她在參選港姐以泳裝示人，仍然大方露腰未有刻意將疤痕遮掩。

Reina在英國讀書時發現體內長有一個21厘米長的巨型脂肪腫瘤，為進行切除手術她返港就醫，幸好腫瘤屬良性，切除後除留有疤痕並無大礙。

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面對巨疤，Reina坦言曾經花費好一段時間才能接受它的存在，但亦因為這次的手術，令她學會勇敢面對和感恩一切。

在其IG見到不少正能量訊息配搭甜美燦爛的笑容，不時大方分享展露疤痕的水著靚相，Reina絕對是一名生命鬥士。

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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