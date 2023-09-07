【叫囂鬧事】涉闖阿布泰叫囂　5男被控遊蕩10月再訊

▲ 阿布泰位於旺角分店涉遭闖入滋擾。（資料圖片）

民主派47人初選案被告之一林景楠，在今年2月初案件開審前改為認罪並以控方證人出庭作供。5名男子涉闖入林創辦的「阿布泰國生活百貨」旺角分店叫囂，怒罵林「篤灰狗」，被控遊蕩導致他人擔心罪，案件今（7日）在西九龍裁判法院再訊。5人暫毋須答辯，案件押後至10月18日再訊，待辯方與律政司商討案件處理方式。

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5名被告依次為14歲及15歲男學生、葉嘉健（26歲，文員）、葉子健（28歲，保險從業員）及曾維誠（25歲，無業）。5人被控於2023年2月3日，在彌敦道荷李活商業中心地下G14-17號舖「阿布泰國生活百貨」的共用部分遊蕩，而5人結伴在該處出現，導致男子戴榮曦合理地擔心本身的安全或利益。兩名少年另被控於同月5日在上址遊蕩，導致戴榮曦合理地擔心本身的安全或利益。

辯方表示正與律政司商討案件處理方式，申請押後案件。署理主任裁判官香淑嫻批准押後案件，5人續准保釋。

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記者：陳曉欣