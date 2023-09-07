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【外遊注意】酒店房門外勿掛「清潔房間」吊牌　專家揭2原因暗藏安全問題

健康 16:07 2023/09/07

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不少旅客習慣在酒店房門外掛上「清潔吊牌」以示客房需要清潔，但近日就有專家揭露這種做法潛藏安全問題。

不少人出外旅遊住酒店都會習慣在門外掛上「清潔房間」吊牌，以表示客房需要清潔服務。不過近日就有專家指出這個做法暗藏安全問題，因為留下標誌等同暗示當下房內空無一人，而吊牌更有可能變成小偷闖入房間的工具！

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《太陽報》報道，很多旅客會在外出的時候直接把「清潔吊牌」掛在門把上，但電子防盜供應商ADT總經理Michele Bennett就表示，這種做法有可能增加房間被盜竊的風險，

雖然你可能認為在酒店房間門上留下服務標誌很有幫助，但留下「請清潔」的訊息也暗示了潛在的小偷，你的房間裡沒有人。

她建議，旅客如果需要整理客房的服務，可以直接到櫃台通知酒店職員，如果擔心財物安全，亦可以在職員清潔期間一同留在房內。她亦補充，現在很多酒店為了降低成本，會請旅客不要每天進行客房清潔。

除了暗示之外，吊牌本身亦有可能淪為小偷破門而入的工具。一名專門研究鎖頭及開鎖的Youtuber「LockPickingLawyer」就曾拍攝影片，展示了如何用掛牌輕鬆打開酒店房門，顯示酒店房門並非一般人想像的那麼安全。

另外，亦有行內人提醒，攜帶酒店匙卡時，不應繼續使用酒店提供的卡夾。曾在酒店工作超過7年的Justin Aldrich指出，由於卡夾內寫有房間號碼，一旦旅客不慎遺漏、遺失，任何一個拾獲的人便可以立刻進入酒店房間盜取財物；但匙卡本身並沒有任何相關標記，所以如果只是發現匙卡，除了酒店名稱之外其實並沒有任何訊息。

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責任編輯：羅嘉欣

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