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【移居台灣】馬蹄露侄仔居台一年尚未適應　YouTuber馬米高拍片談港台文化惹爭議【有片】

娛樂 16:18 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

馬蹄露侄仔兼YouTuber馬米高拍片談港台差異。

馬蹄露侄仔兼YouTuber馬米高自去年便移居台灣生活，居台一年的他尚未適應當地生活，並邀得居台港人Jenny一同拍片談港台文化差異。

馬米高和Jenny的影片吸引不少網民觀看，網民對影片內容反應兩極，討論度甚高。

【國泰歧視風波】馬米高以「前空少」經驗分析事件　 親解空中服務員講英文原因

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馬米高斥台灣人虛偽

馬米高認為台灣人說話及表現虛假，每句話都經過修飾，難以從台灣人口中聽到最真實的意思。

Jenny甫一開始便強調很喜歡台灣，不過她提醒馬米高：「如果講太多台灣唔好嘅嘢，佢哋唔啱聽㗎！」馬米高隨即「大讚」Jenny襟撈。

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馬米高有感私隱不被重視

現時的馬米高已學懂用婉轉的方式回答問題，不過他對此表示難以理解。

Jenny則指，台灣人不想得罪人，不但不會當面批評別人，亦愛使用Emoji配合文字回答問題。

馬米高又指台灣人從不認錯，一般都會以「我不知道」作答案，卻沒考慮要查出原因。

此外，他覺得台灣人會無視別人的私隱，經常問及其個人資料，包括中文全名、住址、家人的全名等，令他質疑為何對方需要這麼多個人資料。

網民意見兩極

影片吸引很多網民觀眾，有網民覺得馬米高和Jenny對台灣有諸多不滿，認為他們來旅遊就好，別移居到台灣，指他們不尊重台灣的文化。

不過亦有網民很欣賞他們的直率，喜歡他們會直接說話，無須猜測對方的意思，並表示支持他們。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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