【網絡熱話】內地男挑機日本米芝蓮三星壽司店　師傅面前逐件檢測壽司輻射量惹網民炮轟

▲ 內地男挑機日本米芝蓮三星壽司店，逐件檢測壽司輻射量惹網民炮轟。

自8月24日起，日本宣佈將核廢水排入大海後，外界便擔心日本附近一帶的海洋生物，會首當其衝受影響！有內地男生近日到日本國寶級米芝蓮三星壽司店 「Sushi Saito」用膳時，就自攜輻射檢測器，當著壽司師傅面前，將壽司逐件檢測，並把有關影片上載至網絡。不過，一眾網民對男生的舉動卻毫不欣賞，更直斥對方行為十分失禮。

最新影片:

男事主於小紅書上載影片，並以「壽司核輻射到底有多大？」為題，稱自己為一名嚴謹的理科生，因此專程帶儀器檢測壽司的輻射量。他指，店內的輻射量是0.12，若然壽司上的輻射超過這個數值，那就代表它是帶有輻射。男生其後每食一件壽司前，都會先用測試儀檢測，包括來自愛媛的紅海膽、北海道的紫海膽、章魚、金槍魚、烏賊、竹夾魚、蝦等等，男生指每看到檢測數字有變化，均感覺「我的血壓翻了三倍」。

影片中，男生所坐的位置與壽司師傅十分貼近，估計男生拍攝與檢測的動作均已映入師傅的眼簾。不過片段中，卻只見壽司師傅繼續專注炮製壽司，未有流露絲毫不悅。

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不過，有關影片曝光後，男生的舉動卻引來不少網民批評失禮，「真的不尊重人」、「怕！為甚麼要食。還要師傅面前這樣做，很不尊重」、「真不至於...沒別的可拍了麼？」

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責任編輯：羅嘉欣