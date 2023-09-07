  • 29°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 17:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】內地男挑機日本米芝蓮三星壽司店　師傅面前逐件檢測壽司輻射量惹網民炮轟

食用安全 16:31 2023/09/07

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

內地男挑機日本米芝蓮三星壽司店，逐件檢測壽司輻射量惹網民炮轟。

自8月24日起，日本宣佈將核廢水排入大海後，外界便擔心日本附近一帶的海洋生物，會首當其衝受影響！有內地男生近日到日本國寶級米芝蓮三星壽司店 「Sushi Saito」用膳時，就自攜輻射檢測器，當著壽司師傅面前，將壽司逐件檢測，並把有關影片上載至網絡。不過，一眾網民對男生的舉動卻毫不欣賞，更直斥對方行為十分失禮。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】米線湯底+配料熱量大比拼　營養師教增肌減脂健康配搭

男事主於小紅書上載影片，並以「壽司核輻射到底有多大？」為題，稱自己為一名嚴謹的理科生，因此專程帶儀器檢測壽司的輻射量。他指，店內的輻射量是0.12，若然壽司上的輻射超過這個數值，那就代表它是帶有輻射。男生其後每食一件壽司前，都會先用測試儀檢測，包括來自愛媛的紅海膽、北海道的紫海膽、章魚、金槍魚、烏賊、竹夾魚、蝦等等，男生指每看到檢測數字有變化，均感覺「我的血壓翻了三倍」。

影片中，男生所坐的位置與壽司師傅十分貼近，估計男生拍攝與檢測的動作均已映入師傅的眼簾。不過片段中，卻只見壽司師傅繼續專注炮製壽司，未有流露絲毫不悅。

點擊圖片放大
+5
+4

不過，有關影片曝光後，男生的舉動卻引來不少網民批評失禮，「真的不尊重人」、「怕！為甚麼要食。還要師傅面前這樣做，很不尊重」、「真不至於...沒別的可拍了麼？」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 北海道 米芝蓮 日本

最高瀏覽

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
17:16 2023/09/06
【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
【移民潮】難頂香港工作文化　港女移居溫哥華獲國際企業聘請下場更慘
16:32 2023/09/06
【移民潮】難頂香港工作文化　港女移居溫哥華獲國際企業聘請下場更慘