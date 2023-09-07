【新學年寄語】擴大聯課活動開闊視野　徐菀楠校長：孩子是星星能綻放光芒

▲ 本學年，香海正覺蓮社佛教中學擴大了聯課活動的規模，為同學安排更多不同範疇的課外活動。

炎熱而悠長的暑假過去，又見同學抖擻精神回歸校園，校園也再次熱鬧起來。

別了一個多月，轉瞬間，同學都長高了。見到校長，他們總紛紛笑着說「I shine，We shine」。聽到這句話，我甜在心窩。

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「Shine like the stars」是我去年初任校長時最常與同學分享的一句話，勉勵他們只要努力不懈，必可成為耀眼的星星閃爍夜空。猶記得當時有三數位同學低頭不語，他們大概不敢相信自己有一天能照耀夜空吧？一學年過去，那幾位當初欠缺自信的同學早已找到了亮點，不是在學術上有所突破，便是在才藝上有所發揮，這證明了只要堅持不輟，身上散發的光芒總會為人所見。

每個孩子都是夜空的星星，各有獨特的天賦才能，故此，我校除重視正規課堂外，也致力為同學提供豐富多元的學習經歷，發揮他們的潛能。本學年，我們擴大了聯課活動的規模，為同學安排更多不同範疇的課外活動；與此同時也培訓及推薦同學參加不同類型的比賽，以開闊視野，挑戰自我。

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「工欲善其事，必先利其器」，我們也會繼續建設不同的情景教室，除了現時的「國際文化中心」、「中華文化館」、「時裝秀小舞台」、「LEGO STEM Lab」等外、「Future Lab」也快將落成，屆時，同學又會再多一個發揮無窮創意的天地。

新學年，願每位同學都能綻放光芒，不僅照亮自己的路，還能照亮他人，如此，照亮整片夜空就不是遙不可及。

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