【假結婚】內地女聲稱為來港讀碩士　出價10萬邀港男假結婚︰做掛牌夫妻

▲ 有內地女聲稱為來港讀碩士，出價10萬邀港男假結婚。

近年有港人與內地人「假結婚」，因而被檢控及定罪。日前有港男在社交平台收到一名內地女子私訊，提出以10萬元邀請港男跟她假結婚，做掛牌夫妻，4年後離婚，理由是她想來港讀碩士。

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做掛牌夫妻4年後離婚

該名港男在小紅書發帖，表示日前收到一名內地女子傳來的短訊，內容是︰

有無興趣做掛牌夫妻，4年後離婚，同我，可以俾你佣金。

對方稱可以付10萬元佣金，港男回覆有興趣。內地女指「要拿證（結婚證書）那種」，港男問她為何要找港人「假結婚」，內地女稱︰

因為我讀不到hk（香港）的碩士，我這邊是high d（higher diploma，高級文憑）。

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她似乎是想透過假結婚以取得香港身份證，繼而來港讀書。

因為我讀不到HK（香港）的碩士......我這邊是higher diploma（高級文憑）。

港男直言「被查到假結婚好嚴重」、「你懂？」，最終他沒答應內地女。他認為10萬元並不吸引，更笑言有100萬可能會答應。

假結婚違法

入境處早前發現40多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後鎖定一個由被捕男子為首的假結婚集團，集團以招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚，至上月成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團。入境處提醒市民，假結婚除了違法外，更有可能影響未來結婚註冊登記。

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責任編輯︰王明芳