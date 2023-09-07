【國際盛事開幕】「亞洲國際果蔬展覽會」集全球逾700參展商　稀有水果高端技術亮相

▲ 第16屆亞洲國際果蔬展覽會重回亞洲國際博覽館，昨日（6日）盛大開幕。

闊別3年，第16屆亞洲國際果蔬展覽會重回亞洲國際博覽館，昨日（6日）盛大開幕！展覽會為期3日，至9月8日結束，而亞洲水果國際果蔬大會和亞洲水果商務論壇也在同期同地舉行。這是亞洲最國際化的水果貿易展，雲集來自全球42個國家和地區的700多間參展商，亦迎來24個國家和地區展團。

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展覽會的展品涵蓋蔬果產業的各個範疇，包括品種稀珍的水果、最新的生產及包裝機械、人工智能篩檢系統等等，參展商亦會向業界人士介紹相關服務方案。

主辦單位預計是次展覽會將吸引來自全球的10,000名商貿業內人士，並匯聚全球的專家及精英參加，共同探討生鮮果蔬行業的最新趨勢、創新和機遇，是亞洲果蔬行業的頂級盛會。

展覽會首日現場人潮不斷，氣氛熾熱，不少參展商皆表示訪客人流超出預期。有來自中國內地的水果商預計，今年展覽會的成交率將比往年多出四成。

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責任編輯︰陳珈希