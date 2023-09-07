【業主之苦】屢收單身女教師租客追魂Call　業主呻煩︰放租單位小心3個「師」

▲ 有業主呻，租了單位予一名單身女教師，雖然對方準時交租，但事無大小都找他處理，令他感到煩擾。

好租客難求！一名業主日前上網發文，指自己單位出租予一名單身女教師時，屢次發生不愉快事件，皆因這位新租客不時為雞毛蒜皮問題追魂Call，令業主感到煩厭，更打算完死約便拒續租。

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該名業主近日於Facebook的「香港租務糾紛討論谷」發文，他表示持有的單位之前租予一對夫婦近兩、三年，一直相安無事，期間從未上門進行任何大小維修。不過，這對夫婦因成功置業而退租，之後單位由一位單身女教師承租。

女教師因事無大小都找業主處理，令他感到煩擾，「而家個租客好煩， 好多嘢唔滿意。」他呻爆指，已按照女教師的意見，找水電師父維修和更換熱水爐、抽油煙機、抽氣扇等。 不過，女教師每個月仍有一連串問題提出，而且大部分都是雞毛蒜皮的小事，例如單位燈掣開關不暢順、電視接收有問題，但經檢查後，卻發現是她拉斷了天線，其餘還包括鋅盤去水慢、衣櫃門鉸鬆脫、焗爐跳掣等，業主要求她打開電箱檢查，她都耍手擰頭，「唔肯開個電箱， 話驚有電。」

佢（女教師）一有問題就會WhatsApp追， 一定要即刻去幫佢整。唔得閒或遲啲去，佢就話自己搵師父整，到時租金扣。

儘管女教師準時交租，但業主每個月都要上去兩至三次「幫佢整嘢」，他開始感到煩厭，更有意拒續租，

死租仲有大約半年，其實係咪一到生約就可以冇理由下即刻唔租畀佢？

建議小心3個「師」

帖文引來不少網民熱議，有網民更特別提醒業主們，放租單位要小心「三師」，即教師、會計師、律師。有網民表示「其他兩個師我都理解，無諗過老師會係煩，諗住有學識有教養」、「我諗我個租客同你有八成似！小題大做，一個月起碼，維修一至兩次」。另有網民指因樓主一開始就有求必應，所以租客事事都會找他，「有啲租客係會以為自己租緊Service Apartment，連盞燈燒咗粒燈膽，都夠膽叫業主上去換」、「女租客做會計，老公做旅行社，我仲以為上環塊地皮係個租客，大支嘢到呢」、 「租約係隱含用者自付原則，日常正常損耗除外」 、「直頭做埋佢保母」。

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責任編輯︰王明芳