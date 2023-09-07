【S.H.E.成員】Selina宣布升呢為人母 任家萱心痛BB曾肺積水：把媽媽嚇壞了
娛樂 13:25 2023/09/07
現年41歲的Selina（任家萱）在3月宣布懷孕，和圈外男友「小徐」迎接男B「小腰果」，在今日（9月7日），Selina在個人社交平台宣布順利卸貨，正式成為人母。
但原來生產過程頗為驚險，BB一度肺積水，她稱：
🐣小腰果來了～
謝謝你讓媽媽如願地「微優雅生產」🫶
一開始你肺積水把媽媽嚇壞了！
住了幾天保溫箱的你，
終於拿掉身上的管子。
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然後，Selina續稱：
看著你的小手，
輕輕比著「🅞🅚」！
好像針孔與瘀青，
是你勇敢的戰績！
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最後她更表示BB一出世便結爸爸「送禮」，寫道：
牽著你的小手，
圈起無限大的愛♾️️
生命真的很奇妙，
就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，
我們卻相視而笑，
只要你健康什麼都好
親愛的腰果～歡迎你！👏
就讓我們一起，
譜寫充滿愛與勇氣的故事吧！
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撰文 : TOPick柴犬出動