【S.H.E.成員】Selina宣布升呢為人母　任家萱心痛BB曾肺積水：把媽媽嚇壞了

現年41歲的Selina（任家萱）在3月宣布懷孕，和圈外男友「小徐」迎接男B「小腰果」，在今日（9月7日），Selina在個人社交平台宣布順利卸貨，正式成為人母。

但原來生產過程頗為驚險，BB一度肺積水，她稱：

一開始你肺積水把媽媽嚇壞了！ 住了幾天保溫箱的你， 終於拿掉身上的管子。

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然後，Selina續稱：

看著你的小手， 輕輕比著「🅞🅚」！ 好像針孔與瘀青， 是你勇敢的戰績！

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最後她更表示BB一出世便結爸爸「送禮」，寫道：

牽著你的小手，

圈起無限大的愛♾️️🩵

生命真的很奇妙，

就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，

我們卻相視而笑，

只要你健康什麼都好

親愛的腰果～歡迎你！👏

就讓我們一起，

譜寫充滿愛與勇氣的故事吧！