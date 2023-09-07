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【S.H.E.成員】Selina宣布升呢為人母　任家萱心痛BB曾肺積水：把媽媽嚇壞了

娛樂 13:25 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

現年41歲的Selina（任家萱）在3月宣布懷孕，和圈外男友「小徐」迎接男B「小腰果」，在今日（9月7日），Selina在個人社交平台宣布順利卸貨，正式成為人母。

但原來生產過程頗為驚險，BB一度肺積水，她稱：

🩵🐣小腰果來了～

謝謝你讓媽媽如願地「微優雅生產」🫶

一開始你肺積水把媽媽嚇壞了！
住了幾天保溫箱的你，
終於拿掉身上的管子。

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【娛圈喜事】任家萱男友外貌曝光被指是富商　Selina前夫當小腰果契爺？

然後，Selina續稱：

看著你的小手，
輕輕比著「🅞🅚」！
好像針孔與瘀青，
是你勇敢的戰績！

【子宮肌瘤】41歲Selina宣布懷孕喜訊　自爆體內有4粒子宮肌瘤 【附飲食禁忌】

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【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

最後她更表示BB一出世便結爸爸「送禮」，寫道：

牽著你的小手，
圈起無限大的愛♾️️🩵
生命真的很奇妙，
就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，
我們卻相視而笑，
只要你健康什麼都好

親愛的腰果～歡迎你！👏
就讓我們一起，
譜寫充滿愛與勇氣的故事吧！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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