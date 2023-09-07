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【打擊濫用】一家三口住中轉屋逾3年遭突擊檢查　房署發遷出通知書網民推測涉兩原因

親子 13:43 2023/09/07

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一家三口住中轉屋逾3年，遭房署突擊檢查並發遷出通知書。

公屋分配問題一向都是社會話題，尤其是關於濫用公屋的富戶，房署都會嚴厲打擊，近日有港男就在公屋討論區表示，他們一家三口住在中轉屋（特殊公共房屋，過渡房屋）3年半，房署主任夜晚突擊檢查單位，及後收到「遷出通知書」，港男憂心要遷出中轉屋，最終經查詢後，房屋署收回行動，中轉屋得以保留，事後，有網民推測房署的行動可能涉及兩個原因。

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該名港男於日前於「公屋討論區」發文，題為「房署主任夜晚突擊查！一家三口住咗公屋3年幾要遷出交還」，他指出，與妻子及小孩住在中轉屋單位逾3年半，曾有房署主任於夜晚突擊檢查，當時3人都在家中，之後就收到署方發出的「遷出通知書」。他提出上訴後，再接到「繳交租值補償金通知書」。

樓主收到房署的通知書。（圖片來源︰公屋討論區）

帖文引來網民熱議，指房屋署主任不時會突擊檢查，網民叫樓主不要過份擔心，可能涉及兩個原因「有機會係有人投訴！亦有機會係抽樣形式」，亦有網民指「我都試過兩三次」。

樓主上載的「繳交租值補償金通知書」內容，房屋署於2023年7月31日向樓主發出「遷出通知書」，要求他須於8月31日前騰空單位交回房委會。由於樓主提出上訴，房署正排期聆訊，通知書中要求樓主於通知書屆滿翌日，即9月1日起為上址繳交「租值補償金」，「租值補償金為每月1,031元，至上訴有結果並把單位騰空交回房委會為止」，又強調「該款額不等同單位暫准證費，亦不代表你有權佔用單位」。

通知書又指，如上訴委員會維持執行「遷出通知書」決定，樓主必須盡快交回中轉房屋單位，並清繳所有欠款及計算至單位騰空交回房委會當日之「租值補償金」。

最終沒有收回單位

樓主之後更新帖文，指已致電房屋署主任查詢，並解決問題，

佢（房屋署主任）話叫我照交錢，原來我要去辦事處嗰度申請取消上訴委員會嗰封信就冇事，就係我唔知道原來要取消，所以就收到呢封信，已經冇事了。

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責任編輯︰王明芳

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