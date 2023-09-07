【收賄購票】涉收賄助購員工優惠票獲益8.9萬　3名國泰前員工判監5至6個月

▲ （左）34歲前國泰女航空艙務長劉靜雯涉協助他人以職員福利購買機票，今（7日）於區域法院被判監半年。（資料圖片）

34歲前國泰女航空艙務長涉協助他人以職員福利購買機票，再介紹兩名同事以相同手法犯案，涉及收益約8.9萬，當中49套機票差額逾85萬。女航空艙務長早前承認3項控罪，並以控方證人身份作供，今（7日）於區域法院被判監半年，餘下2人經審訊後被裁定各1項串謀使代理人接受利益罪成，今被判監5個月。法官判刑時指，雖然3名被告於案中確實有收益，惟國泰在本案中亦沒有實質的損失，另下令被告須賠償約8.9萬元予國泰。

3名被告依次為劉靜雯（36歲），前航空艙務長；李仲輝（28歲）及王愛婷（33歲），為前機艙服務員。劉早前承認3項串謀使代理人接受利益罪，其餘2名被告經審訊後，被裁定各1項串謀使代理人接受利益罪成，事發於2018年1月至2019年6月。

▲ 被告李仲輝。（資料圖片）

辯方求情時指，涉案員工優惠機票為國泰航空賣剩的機票，而且以正價購買國泰機票的市民可享有優先權，故此國泰航空於本案中並未有實質損失。辯方又指，3名被告已向國泰航空賠償約8.9萬元。

法官判刑時指，過去10年僅有涉案3名被告干犯相關性質的控罪，又指雖然3名被告於案中確實有收益，惟國泰航空亦沒有實質損失，本案可於裁判法院處理。

法官以6個月監禁為各控罪的量刑起點，考慮劉認罪及協助控方等因素，判劉入獄半年。法官考慮其餘兩名被告已歸還涉案收益，判兩人入獄5個月，另下令3名被告賠償8.9萬元予國泰。

▲ 被告王愛婷。（資料圖片）

案情指，劉於2018年底至2019年初與1名在網上認識的女子討論，劉先提名該女子為同行旅伴，並收取1,500美元（折約1.2萬港元），該女子最終於2019年以購入20套優惠機票，涉及差價約32.9萬元。劉再安排同事提名該女子兩名友人為同行旅伴，劉並聯絡李及王商討有關事宜。

李及王其後分別接受賄款約5,000美元(折約3.9萬港元)及約3,500美元(折約2.7萬港元)，以提名該女子的兩名友人為他們的同行旅伴。該兩名友人其後以優惠價購買29程機票，涉及票價差額最少約53萬港元。3名被告於案中獲益共約8.9萬元。

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記者：梁錦麟