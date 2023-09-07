【奪命抖音】少年抖音玩命挑戰　食下1片「全球最辣的薯片」即胃痛昏迷被辣死

▲ 14歲少年抖音玩命挑戰，食下1片「全球最辣的薯片」，即胃痛昏迷被辣死。

抖音（TikTok）時常有網民發出各種挑戰，吸引不少人跟風參與，但要小心「玩出禍」。近日，美國一名14歲男高中生，參與吃下一片號稱「全球最辣薯片」的挑戰，未料吃完竟開始胃痛，回家休養後竟突然昏迷送院，最終被「辣死」。

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據《每日郵報》報道，9月1日，14歲少年Harris Wolobah參與TikTok上的「One Chip Challenge」活動，在同學慫恿下，吃下一片號稱為「全球最辣的薯片」。隨後他馬上開始胃痛，還打電話請媽媽到學校接他回家。

Harris回家後，原本已覺得身體恢復了許多，沒想到在當天下午4點半參加籃球隊選拔賽時竟突然昏倒，並馬上被送往醫院急救。當地警方表示，Harris失去意識後就失去呼吸，最終被醫院宣告死亡。

據報，近期TikTok興起「One Chip Challenge」，其標籤在TikTok上已有超過20億次點閱率。挑戰者需要吃下一片由德州零食公司Paqui Chips生產的勁辣薯片，並堅持不用任何外物解辣，便挑戰成功。

該公司每年都會推出新口味，其中最受矚目的兩種口味分別是「卡羅來納死神辣椒（Carolina Reaper）」口味和「娜迦毒蛇辣椒（Naga Viper pepper）」口味，而Harris吃下的薯片則是「卡羅來納死神」。

一般墨西哥辣椒的辣度（史高維爾指標）只有2,500至8,000，而這兩種辣椒口味都非常辣，「娜迦毒蛇辣椒」的辣度為138萬多；「卡羅來納死神辣椒」則是「娜迦毒蛇辣椒」與另一種極辣的「哈瓦那辣椒」混種，辣度高達220萬，是目前全球最辣的辣椒！

據生產商Paqui Chips網頁及包裝警示，該產品只供成年人進食，對辛辣食品敏感，對辣椒、茄科和辣椒素過敏等人士均不適宜食用，孕婦和病人亦不應食用；若出現呼吸困難、昏厥或持續噁心，請立即尋求醫療救助。而去年10月，已有美國學生因進行薯片挑戰而送醫，學校亦因此下令禁止食用這種薯片。

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責任編輯：羅嘉欣