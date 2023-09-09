【跨境上班】港男排單人公屋遙遙無期　欲以$2500深圳租樓力讚3大好處

一名港男日前在網上訴苦指，輪候一人公屋單位遙遙無期，為節省生活開支正考慮仿傚同事搬上深圳跨境上班，直言只需2500元租金便能租到更大單位。帖文引起不少網民熱議，指跨境上班無助減輕生活負擔之餘，上落過關都非常辛苦。

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該名港男在「公屋討論區」Facebook群組發文，指自己正輪候非長者一人公屋，但輪候遙遙無期，最近發現有單身同事在深圳北租屋，每天乘坐高鐵跨境上下班，只需兩個站便抵達香港西九龍站上班，連同過關時間，交通時間只需半小時。

樓主對於這種跨境上班的生活方式很感興趣，但擔心自己在深圳人生路不熟，「每個月高鐵車費$3600左右，一房一廳，獨立廁所，租金$2500，好大，住深圳飲食買嘢又平。我都諗緊學佢，但對深圳又完全唔熟」。

樓主指，跨境上班的生活成本每月約6100元，「香港租個蚊型劏房，環境又差，上面（深圳）已經住得好過香港幾倍。計埋水電費，買野食，差距幾大」。他認為，最大吸引力是深圳消費低、物價低，居住環境比香港大，故萌生仿傚同事移居深圳的念頭。

帖文一出引起網民熱議，認為跨境上班無助於減輕生活負擔，指租金加上高鐵車費總額，與在香港的生活成本差不多，「上上落落都辛苦啦」。

但有網民對樓主苦等公屋深感同情，「一人唔係長者，真係可以等到死都唔會上到樓， 一人上樓機會係一百單都唔知有冇一單」，建議事主申請過渡性房屋，形容「深圳雖然間屋大啲，但日日放工其實都係返去睡覺，唔使咁奔波每天過關」。

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責任編輯︰王明芳