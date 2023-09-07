【明星豪宅】關智斌訪七師傅3千呎風水屋　七仙羽以999「黃金水」招待客人

人稱「七師傅」的七仙羽成為近年當紅的風水師，七師傅密密接工作賺到盆滿鉢滿，她曾豪言身家逾10億，年輕時已愛投資「磚頭」的七仙羽被指擁有逾10個物業，當中包括位處馬鞍山3千呎的「靈氣風水屋」。

關智斌的個人頻道「斌菲特訓班」日前播出一影片，原來Kenny早前造訪七師傅的3千呎風水屋，當中既發現師傅的豪宅「遍地黃金」。

【師傅愛你】七仙羽現身TVB節目「倒戈」ViuTV？ 七師傅：我冇被封殺

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七師傅請飲「黃金水」

拍攝當日，Kenny拿著果籃拜回七師傅，七師傅熱情地招呼Kenny，扶他落樓梯：「我拖住你，因為呢度好多樓梯呀，幾層高。」面對師傅的熱情，他笑言：「師傅，你唔使咁搣住我架。」

其後七師傅遞上一杯飲杯，Kenny即說：「師傅唔使咁客氣，我飲水得架啦」，此時七師傅解釋：「都係水，但我入面加咗料，呢粒係純金，差唔多20萬嘅純金，浸啲水畀你飲，因為我無以為報。」

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七仙羽：呢啲都係玩具

望到那條足金金條，Kenny嚇到嘩嘩聲，接著七師傅說：「我要洗下，乾淨啲，因為有時我都會攞腳去踩佢。」Kenny續問師傅是否每日都飲「黃金水」，七師傅即說：「我飲另一條金架，個條金仲大呀。」

之後她拿出幾條大金條，更對kenny說：「你玩下先，因為啲客嚟到我屋企都係玩金嘅，玩下啦，唔緊要㗎，捉下啦，呢啲都係玩具嚟㗎，玩下先啦！」

拿著金條當玩具的kenny即說：「真係好墜手呀，呢個係999.9足金。」有工作人員問是否真金，Kenny則說：「真，師傅屋企唔會有假嘢。」其後師傅餵Kenny飲金水，他飲完笑說：「好多礦物質呀，I feel so blessing，依家好有仙氣」

▲ 七仙羽帶關智斌去參觀豪宅。（影片截圖）

獨立屋滿佈金條

其後七師傅帶Kenny參觀獨立屋，只見客廳擁落地大玻璃，於露台可飽覽無敵海景，Kenny即說：「外面的風景如一幅山水畫。」

或許是修行人的關係，七師傅豪宅的裝潢以簡約為主，除放置米色梳化外，沒有過多的擺設，只有一些鮮花點綴，至於飯廳擺放了一張雲石長餐枱，至少可以坐8人，

另外Kenny更發現七師傅屋企「遍地黃金」，不同的角落擺放了金條，她笑稱說：「是黃金陣呀麻，隨手可以執到金架」，此時Kenny說：「財不可以露眼，師傅」，七師傅卻不擔心說：「我不怕，電視都播咗出來啦。」

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【明星豪宅】七仙羽紅磡豪宅擁維港靚海景 七師傅自稱「筍盤獵人」擁10個物業

2011年七師傅跟家人以1,600萬購入馬鞍山3000呎獨立屋，早年她用作放租投資，其後租約期滿，即用來作度假之用，吸取靈氣，另外用以款待僧侶，她曾表示最多可同時容納50人，相當墟冚熱鬧。

在世界各地均有物業的七師傅，當中在香港擁有約10個物業。

在2021年年5月，七師傅被爆再度入市，當時她回應媒體說：「2000萬買樓好濕碎！大家不要學我買樓，因為很危險！」

▲ 七師傅很受大眾歡迎。

做善事回饋社會

七師傅曾接受《經濟日報》的訪問，她表示手上物業來自多年不斷蒐集，由於她認識很多經紀朋友，加上家人也是做投資，她形容自己如「獵人」，看到平盤就會買入，大多來自移民盤或銀主盤。

而七師傅多年買入的多個平盤，除用來收租投資，亦用來開佛堂或慈善中心。

對於豪擲2000萬元購入豪宅，七師傅笑指，因為那層樓的價錢跌到很低，十分便宜，以前可能需要4500萬元，現在平了一半，當然抵買，買入單位用來收租的話，一個月有幾萬元收入，風險很低。

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