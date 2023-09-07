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【星二代】謝安琪細女與黃澤鋒女兒合體拍廣告　大姐姐Kakaball餵小黃妃食蛋糕

育兒經 14:07 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

謝安琪細女Kakaball（右）與黃澤鋒女兒小黃妃（左）合體拍攝蛋糕廣告。（相片由有關機構提供）

最萌星二代張繼聰和謝安琪（Kay）的細女張靖（Kakaball）和藝人黃澤鋒女兒黃熙恩（小黃妃）最近合體拍攝經典蛋糕廣告，並大唱35年前的經典廣告名句。6歲的Kakaball在拍攝期間，十分照顧4歲的小黃妃和同場拍攝的KOL童星水水，令鏡頭後的Kay感到非常安慰。

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謝安琪今次只做女兒背後的星媽，看著表演慾極強的Kakaball變身大姐姐，對兩位妹妹極為照顧，不時餵妹妹吃蛋糕之餘，更在鏡頭前帶領兩位妹妹拍攝，相當有做幕前的潛質。

Kakaball（中）十分照顧小黃妃（左）和童星KOL Elly（右）。（相片由有關機構提供）

拍攝期間能品嚐到多款不同口味的蛋糕，三位小童星全程表現得極為乖巧，被問到最愛的蛋糕味道，年紀較細的水水不斷重覆「apple」，一旁的Kakaball立即BB話翻譯員上身，解釋水水所說的其實是「Apple Pie」，極為搞笑。

而萌爆的小黃妃亦最愛全新的特級蘋果批，並解釋蘋果是她最愛的水果。而轉數極快的Kakaball更大賣口乖，表示父母最喜歡Tiramisu，每款蛋糕都各有千秋，好識講嘢。

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責任編輯：林綺玲

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