【癌症殺手】男子雙腳無力走路易跌倒　醫生檢查驚揭患末期癌症

▲ 台灣有醫生分享病例，一名50歲男子因雙腳無力在5天內兩度跌倒，結果進行檢查後發現患上末期大腸癌。

走路時雙腳拖地無力、反覆跌倒，除了肌肉及骨骼有問題外，原來還有可能是癌症！台灣有醫生分享病例，指一名50歲男子因雙腳無力、走路跌倒求醫，結果照X光發現脊椎有「怪怪的東西」，進一步檢查才發現原來是末期大腸癌擴散，導致腰椎有腫瘤壓迫到神經。

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台灣急症科醫生柯世祐在節目《醫師好辣》中分享病例，表示該名男子因為在5天內兩度跌到，而被家人送到急症室，但問到從何時開始發現男子走路容易跌倒，家屬就只是依稀記得2至3個月前發現他走路「有點偏」。因為上一次跌倒時照X光並未發現骨折，所以柯世祐請男子嘗試站起來走路，發現對方雙腳雖然不痛，但腳掌無法施力上翹，需要扶著輪椅才能勉強走幾步。

柯世祐推測男子的腰椎可能出現問題，於是再次為他照X光，結果卻意外發現「有個怪怪的東西」，進行電腦斷層掃描（CT Scan）後才看見腰椎第4節、第5節處有一個腫瘤，並且已往後壓迫到神經，所以才導致男子的腳掌雖可微微抬起，但無力「對抗」，走路都只能拖著。他之後安排男子再進行磁力共振檢查，發現為腫瘤轉移，而且已屬末期。

柯世祐之後持續追蹤，發現該名男子患上的是大腸癌，且肝臟亦有些小結節轉移，「然後脊椎也轉移了」。他希望透過病例提醒大眾小心「走路拖地」的症狀，若雙側症狀越來越嚴重，有時可能並非單純的肌肉、骨骼問題，而是因為腫瘤壓迫。

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責任編輯：羅嘉欣